  • 24°C
香港時間 : 2021423日 (週五) 08:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大家樂端午粽套裝早鳥優惠低至73折　百樂酒店預訂母親節自助餐享高達7折

精明消費 07:00 2021/04/23

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 大家樂：端午粽套裝早鳥優惠低至73折

由即日起至5月7日，訂購大家樂各「粽」套裝，可以享用限定早鳥價，低至73折訂購足料「極上一哥粽」系列！另外，網上訂購滿110元並輸入優惠碼「CASH10」，即送10元現金券！

訂購網站

    點擊圖片放大
    +5
    +4

2. 百樂酒店：預訂母親節自助餐享高達7折

在5月1日或之前，預訂百樂酒店母親節及前夕之自助餐，並繳付每位100元訂金，自助午餐75折優惠（優惠碼「MDB25L」）；自助晚餐7折優惠（優惠碼「MDB30D」）。

另外，酒店設有小童長者優惠，4至11歲小童享半價；65歲或以上長者可享65折優惠。

此外，酒店更設有自助晚餐額外禮遇，每位媽媽均可獲贈羽衣甘藍蘋果特飲乙杯。在母親節當日，每位媽媽可獲贈原個木瓜桃膠燉鮮奶、精美禮物以及參加「母親節遊戲」。

自助午餐（中午12時至下午2時30分）

日期：5月8日（星期六）
收費：成人278元、小童248元

日期：5月9日（星期日）
收費：成人308元、小童268元

自助晚餐（晚上6時30分至晚上9時30分）

日期：5月8日（星期六）
收費：成人548元、小童368元

日期：5月9日（星期日）
收費：成人578元、小童388元

預訂網站

地址：九龍尖沙咀漆咸道南61-65號

3. 惠康：$100/5盒Haagen-Dazs單件裝脆皮雪糕批

由即日起至26日，惠康推出期間限定雪糕優惠，100蚊有5件Häagen-Dazs單件裝脆皮雪糕批，平均一件只係20元！此外，yuu會員還可加15元買第6盒，平均每件19.17元！

需要注意的是，此優惠不適用於「惠康為您送」網上購物服務。部分貨品只限指定分店提供，售完即止。

 

撰文︰hket小編

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - GODIVA黑巧克力軟雪糕買一送一　agnès b開倉全場低至3折
2021/04/22
GODIVA黑巧克力軟雪糕買一送一　agnès b開倉全場低至3折
今日優惠精選 - 一幻拉麵灣仔店壽星正日惠顧免費食拉麵　一田購物優惠日精選產品低至1折
2021/04/21
一幻拉麵灣仔店壽星正日惠顧免費食拉麵　一田購物優惠日精選產品低至1折
今日優惠精選 - 牛摩黑夜放題優惠每位低至$88 　鴻福堂端午糭禮券買6送1
2021/04/20
牛摩黑夜放題優惠每位低至$88 　鴻福堂端午糭禮券買6送1
今日優惠精選 - 滾得囍身份證號碼有4字最高享5折　易賞錢會員專享百佳精選產品低至75折
2021/04/19
滾得囍身份證號碼有4字最高享5折　易賞錢會員專享百佳精選產品低至75折
今日優惠精選 - 麥當勞App消費滿$30用PayMe付款享9折　繼光香香雞買經典組合送炸物買一送一券
2021/04/16
麥當勞App消費滿$30用PayMe付款享9折　繼光香香雞買經典組合送炸物買一送一券
著數優惠 酒店 晚餐 午餐 惠康 母親節 自助餐 大家樂 尖沙咀

下一篇文章

百佳網店App迎新送$100　搶每日限定$1加購筍貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結）
【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結）
今日優惠精選 - GODIVA黑巧克力軟雪糕買一送一　agnès b開倉全場低至3折
GODIVA黑巧克力軟雪糕買一送一　agnès b開倉全場低至3折
稻香推飲食優惠　$1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168
稻香推飲食優惠　$1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168
百佳網店App迎新送$100　搶每日限定$1加購筍貨
百佳網店App迎新送$100　搶每日限定$1加購筍貨
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
用八達通買譚仔外賣自取3餸米線即減$5
用八達通買譚仔外賣自取3餸米線即減$5