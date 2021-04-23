大家樂端午粽套裝早鳥優惠低至73折　百樂酒店預訂母親節自助餐享高達7折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 大家樂：端午粽套裝早鳥優惠低至73折

由即日起至5月7日，訂購大家樂各「粽」套裝，可以享用限定早鳥價，低至73折訂購足料「極上一哥粽」系列！另外，網上訂購滿110元並輸入優惠碼「CASH10」，即送10元現金券！

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2. 百樂酒店：預訂母親節自助餐享高達7折

在5月1日或之前，預訂百樂酒店母親節及前夕之自助餐，並繳付每位100元訂金，自助午餐75折優惠（優惠碼「MDB25L」）；自助晚餐7折優惠（優惠碼「MDB30D」）。

另外，酒店設有小童長者優惠，4至11歲小童享半價；65歲或以上長者可享65折優惠。

此外，酒店更設有自助晚餐額外禮遇，每位媽媽均可獲贈羽衣甘藍蘋果特飲乙杯。在母親節當日，每位媽媽可獲贈原個木瓜桃膠燉鮮奶、精美禮物以及參加「母親節遊戲」。

自助午餐（中午12時至下午2時30分）

日期：5月8日（星期六）

收費：成人278元、小童248元 日期：5月9日（星期日）

收費：成人308元、小童268元

自助晚餐（晚上6時30分至晚上9時30分）

日期：5月8日（星期六）

收費：成人548元、小童368元 日期：5月9日（星期日）

收費：成人578元、小童388元

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地址：九龍尖沙咀漆咸道南61-65號

3. 惠康：$100/5盒Haagen-Dazs單件裝脆皮雪糕批

由即日起至26日，惠康推出期間限定雪糕優惠，100蚊有5件Häagen-Dazs單件裝脆皮雪糕批，平均一件只係20元！此外，yuu會員還可加15元買第6盒，平均每件19.17元！

需要注意的是，此優惠不適用於「惠康為您送」網上購物服務。部分貨品只限指定分店提供，售完即止。

撰文︰hket小編

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