【ESG】投資響應世界地球日　瑞銀列4大可持續發展投資領域

今天是「世界地球日」，乘着環境，社會和治理（ESG）可持續投資的趨勢，瑞銀發布《地球的未來：投資於地球可持續發展解決方案》報告，指現時氣候問題日益嚴重，加上天然資源有限，全人類正面臨「環境信用緊縮」的危機。瑞銀認為，投資者也應該是地球的守護者，透過投資於地球可持續發展解決方案，保護地球之餘，也能把握可持續的未來轉型的機遇。

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報告指，氣候變遷給環境和人類帶來的損失顯而易見。根據怡安（Aon）的數據顯示，2020年全球自然災害造成了2,680億美元的經濟損失。報告列出在人類、健康和社區、能源、土地及水資源4大領域上，現時所面對的危機，以及針對有關情況可持續發展解決方案，以及可投資的領域。

1. 人類、健康和社區：氣候變化危機

報告指，氣候變化對城市健康和社會影響最為明顯，是全球碳排放的最大單一驅動因素。與此同時，空氣污染是全球第四大致死原因，包括導致呼吸系統和心血管疾病，還與部分癌症存在關聯。

長遠來看，瑞銀認為源頭減廢的措施，是與人類健康和環境挑戰相關的最有價值的投資解決方案，包括應用潔淨能源、建造減少空氣污染和城市熱源的高效能建築。

2. 能源：再生能源機遇

能源系統佔全球溫室氣體排放量的三分之二以上，須停止對化石燃料的依賴，加上許多現有的油田和氣田已經處於成熟的狀態，因而加劇了儲層的消耗。好消息是世界各國政府積極支持潔淨能源，並加快能源過渡的步伐。

瑞銀預計，現時市場以煤炭和石油作為兩大能源，在盡量減低對化石燃料的依賴，以及石油儲備供不應求的情況下，可再生能源市場的佔有率將急速上升，並佔據煤炭和石油在市場原有的百分比。

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3. 土地：推動資源可持續利用

土地資源的可持續利用是實現氣候目標的關鍵。根據世界經濟論壇，80%的土地使用和生物多樣性的喪失，可直接歸因於人類將天然林木、灌木和草原轉化為集約農業和商業林業。誠然，如果人類不解決農業問題，就無法應對氣候變化。

4. 水資源：確保安全供水品質

人口增長、生活水準提高、新興市場的工業化等長期發展以及基礎設施的缺乏，對水的供應和需求造成了重大影響。聯合國估計，全球有22億人無法獲得安全飲用水，到2030年，可能有近7億人因水資源匱乏而被迫流離失所。

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責任編輯：李瑩

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