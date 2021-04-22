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【ESG】投資響應世界地球日　瑞銀列4大可持續發展投資領域

綠色金融 18:48 2021/04/22

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今天是「世界地球日」，乘着環境，社會和治理（ESG）可持續投資的趨勢，瑞銀發布《地球的未來：投資於地球可持續發展解決方案》報告，指現時氣候問題日益嚴重，加上天然資源有限，全人類正面臨「環境信用緊縮」的危機。瑞銀認為，投資者也應該是地球的守護者，透過投資於地球可持續發展解決方案，保護地球之餘，也能把握可持續的未來轉型的機遇。

【碳中和新時代　ESG主題基金一年回報逾193%：按此

報告指，氣候變遷給環境和人類帶來的損失顯而易見。根據怡安（Aon）的數據顯示，2020年全球自然災害造成了2,680億美元的經濟損失。報告列出在人類、健康和社區、能源、土地及水資源4大領域上，現時所面對的危機，以及針對有關情況可持續發展解決方案，以及可投資的領域。

1. 人類、健康和社區：氣候變化危機

報告指，氣候變化對城市健康和社會影響最為明顯，是全球碳排放的最大單一驅動因素。與此同時，空氣污染是全球第四大致死原因，包括導致呼吸系統和心血管疾病，還與部分癌症存在關聯。

長遠來看，瑞銀認為源頭減廢的措施，是與人類健康和環境挑戰相關的最有價值的投資解決方案，包括應用潔淨能源、建造減少空氣污染和城市熱源的高效能建築。

2. 能源：再生能源機遇

能源系統佔全球溫室氣體排放量的三分之二以上，須停止對化石燃料的依賴，加上許多現有的油田和氣田已經處於成熟的狀態，因而加劇了儲層的消耗。好消息是世界各國政府積極支持潔淨能源，並加快能源過渡的步伐。

瑞銀預計，現時市場以煤炭和石油作為兩大能源，在盡量減低對化石燃料的依賴，以及石油儲備供不應求的情況下，可再生能源市場的佔有率將急速上升並佔據煤炭和石油在市場原有的百分比。

【水資源及食安主題基金　邊隻一年回報達59%：按此

3. 土地：推動資源可持續利用

土地資源的可持續利用是實現氣候目標的關鍵。根據世界經濟論壇，80%的土地使用和生物多樣性的喪失，可直接歸因於人類將天然林木、灌木和草原轉化為集約農業和商業林業。誠然，如果人類不解決農業問題，就無法應對氣候變化。

4. 水資源：確保安全供水品質

人口增長、生活水準提高、新興市場的工業化等長期發展以及基礎設施的缺乏，對水的供應和需求造成了重大影響。聯合國估計，全球有22億人無法獲得安全飲用水，到2030年，可能有近7億人因水資源匱乏而被迫流離失所。

■4大可持續發展投資領域，即睇值得投資的範疇■

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責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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