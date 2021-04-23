第二季亞股展望　晨星十大主要板塊首選股一覽（上集）

晨星發布《2021年第二季亞洲股票市場展望報告》，指出對疫苗供應和接種率持樂觀態度，加上經濟狀況改善和進一步的刺激計畫，對亞洲市場平均估計公允價值與目前股市價格縮窄至相若水平。但由於估值差距不大，個別選股變得更為重要，提醒投資者應關注股票的基本面。

報告中列出10個主要行業中的首選股票，以下將先探討其中5個板塊，包括基本材料及能源、通訊服務、消費周期板塊、消費防守板塊、金融服務的分析。

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■晨星十大板塊及首選股（附公允值預測）■

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基本材料及能源

晨星預期，頁岩油公司希望保持紀律，維持0至5%的產量增長，而石油輸出國組織（OPEC）並不急於放鬆減產，導致石油市場供不應求。油價在今年初以來已在高水平，認為股票投資者仍有機會投資能源股，但股價折讓空間在過去數月已大幅收窄。

雖然最近油價反彈，但晨星對布蘭特期油的預測仍維持在每桶60美元，認為市場目前的供應仍非常緊張，有望在今年大部分時間支撐油價表現。在此環境下，有見中國海洋石油 （00883） 的總成本低於每桶30美元，基於其成本效益，將其仍列為首選股。

通訊服務

在互動媒體板塊中，晨星首選中手游 （00302） ，預期主力遊戲《Soul Land： God of Battle Arise》將推出，此遊戲是建基於騰訊文學的強大IP，相信會有助其抵銷今年舊遊戲的疲弱表現。另外，《新射雕群俠傳之鐵血丹心》去年表現不錯，預期勢頭會在今、明兩年持續。而旗下子公司文脈互動能每6個月開發一隻新傳奇遊戲，這能支持及穩定中手游的盈利表現。

在電訊服務板塊中，晨星指客戶由4G計劃轉為5G計劃，帶動每用戶平均收入（ARPU）增加，有助今年亞太區移動服務收入增長，預期更多客戶轉為5G計劃的情況會在明年持續。而中國的整體服務收入亦增速至去年第四季的5.7%，首選中國電信 （00728） 及中國聯通 （00762） 。

消費周期板塊

晨星在此板塊首選阿里巴巴（美：BABA），指出阿里巴巴很快披露其截至2021年3月底止的商品總銷量，並已預料將會看到其失去部分商品總銷量的市場佔有率。但料阿里巴巴的雲計算業務在首季持續強勁增長，並在全年業績錄得正面的EBITDA表現。由於中國仍處於雲及數字化過渡的初期階段，此細分市場應具有強勁的增長及盈利潛力。

另外，晨星亦在6間澳門賭業股中看好澳博控股 （00880） ，認為其風險回報吸引。隨着旅遊限制逐步放寬，澳門博彩業在去年底開始錄得有意義的復甦，博彩收益已回復至2019年疫情前的約30%至35%水平，預期澳門博彩收益的復甦軌跡將會在未來數季繼續。晨星料今年澳門博彩收益將會由1年前的低基數水平增長2倍，相當於2019年疫情前的約65%水平。

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消費防守板塊

在中國教育股方面，由於利好的政策支持及疫情影響減少，該行持續看好高等教育及職業學校的股票。首選中國東方教育 （00667） ，認為此公司是中國最大的職業培訓教育機構。去年增長率受疫情影響，這是由於收入延遲確認，以及課程延遲完成，阻礙了招收新學生，但相信表現會在今年出現復甦。

金融服務板塊

晨星指出，香港銀行股在今年初的表現跑贏基準指標，這是由於信貸質素及淨利息收入下跌的憂慮緩和。大部分銀行在去年第四季的淨息差都維持穩定，雖然按全年基準的話，預料會錄得下跌。隨着近期的股價升勢，料中銀香港 （02388） 的估值維持吸引。

至於內銀H股的股價自今年初起已累升14%，主要是受到宏觀經濟條件改善，及淨息差復甦預期帶動。4大內銀的估值仍吸引，預期隨着信貸質素進一步改善及費用收入增長，大型銀行將獲正面的再評級。首選建設銀行 （00939） 。

非銀行金融機構的話，首選中國平安 （02318） 。這是因為在中國競爭激烈的保險市場中，中國平安以專有科技來加強客戶體驗，以及提升其4個主要生態系統（金融、健康、汽車及房地產）的交叉銷售的能力，相信其競爭優勢能令公司的表現在同業中脫穎而出。

如果想知道評級機構對另外5個板塊的看法，請密切留意。

責任編輯：鄭樂怡

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