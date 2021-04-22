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【理財個案】34歲業主賣收租物業套現　應先還自住物業按揭　或買股收息？

博客 15:39 2021/04/22

分享：

【理財個案】34歲業主賣收租物業套現　應先還自住物業按揭　或買股收息？

經濟前景不明朗，不少投資者增持現金，未雨綢繆。有讀者把持有物業套現，現獲得另一筆現金儲備，正煩惱應先還自住物業按揭，或是再上車投資，還是買股票收息。看看龔成是如何回答。

讀者：

本人34歲已婚，育有一名4歲女兒，與家人、工人共4人同住大埔單位。

家庭收入：約5.1萬元

資產：數年前以322萬元買下自住單位，首期100萬元，現月供8,501元。

股票：35萬元

備用現金：15萬元

問題：最近賣咗另一物業，有一筆現金，應留作再買樓？還是用來買股票收利息，或先還自住物業按揭？

【中學教師每月盈餘近3萬元　應如何制定置業計劃？：按此

龔成：

由於樓市有周期，而這個周期一般都很長，故建議避免在太短時間再買樓，例如97年、98年時，樓市跌足5、6年，若果以這為指標，除非本身有很多資產，否則最好買樓時期是相距5年，以達至平均的效果。

所以，較理想是等到過2、3年，又或見到樓市明顯回落，當你認為該物業較吸引時，就可再買入物業，否則不用心急。

簡單來說，現時先持有流動性較強的資產，作為財富增值的工具，到適當時機才再投資物業，令你在財富分配上得以平衡，同時不會集中在同一時期買樓，減少風險。

所以現有資產可作投資之用，因年期不會長，建議選中低風險的工具，例如盈富基金 （02800） 或收息股都可，有收息作用、流動性強，套現較易。

【39歲夫婦疫情下收入大減　擁150萬元積蓄應如何部署買樓？：按此

而應否還錢比錢行按揭，其實重點是「利息」與「回報」的比較，當你的資金投資到回報不錯的資產項中，假設升值8%，而利息回報有4%，若然按揭利率只是2%，那麼不還錢，將資金投資這工具，單計利息已能獲得2%（4%至2%）的息差回報，連升值就更可觀，那當然值得做。

但是，若你不懂將資金投資高回報的資產，而這筆錢只懂持有現金，那將錢還按揭，以支付較少的按揭利息，這則較佳。不過，在低息的環境中，不要太快還錢，將錢去創造資產，是創富的做法。

 

【本文獲作者龔成授權轉載】

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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