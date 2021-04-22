▲ 企業如何保持競爭力？ 建立數字流暢度成關鍵

隨着疫情在全球持續，企業紛紛加速數字化轉型，轉向遙距營商模式。例如近期金管局正測試以轉數快為人民幣電子錢包增值，各大銀行亦紛紛推出遙距開戶、電子紅包、視像銀行、櫃位電子取票、QR提款等。要及時應對新常態及滿足常變的顧客需求，企業必須建立數字流暢度（Digital Fluency）。

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數字流暢度模型的4個核心組件

數字流暢度高的企業，除了能充分應用嶄新的數字工具和技術外，還可使用它們創造出新的產品和顧客體驗。要達致數字流暢、埃森哲認爲企業應具備4大條件：

數字化基礎（Digital Foundations）

數字化營運（Digital Operations）

數字化領導和文化（Digital Leadership & Culture）

數字化技商（Technology Quotient）

首先，創新科技是轉型的基礎。例如近年金融機構投入大量資源拓展雲應用、人工智能、區塊鏈等新技術，以便靈活地為客戶提供卓越產品和體驗，並提升營運效率。同時，企業應提供適當的培訓幫助用戶適應新推出的數字工具和技術，才可充分實現其價值。

在數字化營運方面，企業應探索如何實踐敏捷的組織模式轉型，例如研究新技術和數字化如何能簡化流程，並形成產品經理、營運風控、程式開發人員結合的矩陣式部落，加強內部協同效應，以快速回應各類客戶和市場需求。

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而在數字化領導和文化方面，企業應研究如何建立持續改進、迭代創新的機制，激發和持續內外創新及實踐。同時數字化領導力有助強化整體業務和組織結構，令新的工作模式變得制度化。

最後，數字化技商意指企業人才的技術及商業知識。數字化轉型是一個持續的過程，在這過程中，企業需要建立及擴大對新科技能靈活運用的人才團隊及發展清晰的人才發展藍圖，確保上下同心，進而形成從上到下的數字化思維。

全面的數字化流暢以推動數字轉型

在虛擬銀行崛起、淨息差收窄的情況下，銀行打造數字化思維，對保持競爭力至為重要；數字化流暢度模型，正是為企業走向現代數字化提供了發展框架。然而，在數字化轉型中，很多企業只專注在技術上，而忽略了其他三方面。例如香港在疫情下，金融機構的員工要大規模在家工作、銷售團隊要以視像會議接觸客戶等等，企業往往已有所需技術和平台，可是因為營運模式、企業文化或員工沒有充分配合，而達不到預期效果。

埃森哲曾協助數間金融機構推動數字化領導和文化及數字化技商。一般而言，我們會先了解機構的發展策略、員工的數字化成熟程度、職場興趣及學習模式，然後與管理層分析與制定加强迭代創新文化和數字化技能的機制。與此同時，按員工的工作範疇分析他們未來所需技能，繼而舉辦針對員工成熟程度、喜好和符合機構發展藍圖的一系列活動，幫助他們靈活運用數字工具和技術以應對未來的挑戰。

要達致以人為本及創造屬於銀行與客戶共同擁有的數字資產，上述的4大數字化條件必須相輔相成，才能充分發揮數字化銀行的優勢。

作者：

Jennifer Man（埃森哲大中華區董事總經理）、

Joyce Leung（埃森哲大中華區咨詢高級經理）、

Queenie Ng（埃森哲大中華區咨詢顧問）、

Joyce Ho（埃森哲大中華區咨詢顧問）

【公司簡介】

埃森哲公司是一家全球領先的專業服務公司，是《財富》全球500強企業之一。埃森哲在大中華區開展業務30餘年，正在更創新地參與商業和技術生態圈的建設，幫助中國企業和政府把握數碼化力量，通過制定戰略、優化流程、集成系統、部署雲端計算等實現轉型，提升全球競爭力，從而立足中國、贏在全球。