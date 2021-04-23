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BreadTalk早餐優惠　麵包+盒裝飲品只需要$14

精明消費 10:30 2021/04/23

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空肚食早餐真係好重要，BreadTalk推出5款指定麵包＋維他盒裝飲品（250ml）只需要14元！麵包款式包括百分百香腸、芝士熱狗、提子小枕、港式腿蛋包、港式餐蛋包。記得優惠只適用於早上11時前。

分店地址及電話

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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