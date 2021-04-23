BreadTalk早餐優惠 麵包+盒裝飲品只需要$14 精明消費 10:30 2021/04/23 分享： 空肚食早餐真係好重要，BreadTalk推出5款指定麵包＋維他盒裝飲品（250ml）只需要14元！麵包款式包括百分百香腸、芝士熱狗、提子小枕、港式腿蛋包、港式餐蛋包。記得優惠只適用於早上11時前。 分店地址及電話 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 吉野家着數通行證 $100可當$200使 今日 吉野家着數通行證 $100可當$200使 百佳網店App迎新送$100 搶每日限定$1加購筍貨 2021/04/22 百佳網店App迎新送$100 搶每日限定$1加購筍貨 用八達通買譚仔外賣自取3餸米線即減$5 2021/04/22 用八達通買譚仔外賣自取3餸米線即減$5 領展送總值$1,400萬餐飲現金券 免費4人晚市套餐名額500個 2021/04/21 領展送總值$1,400萬餐飲現金券 免費4人晚市套餐名額500個 GIORDANO網店快閃優惠全場4.5折 2021/04/21 GIORDANO網店快閃優惠全場4.5折 著數優惠 消費種類 飲品 港式 早餐 麵包 蛋 熱狗