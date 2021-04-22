GODIVA黑巧克力軟雪糕買一送一　agnès b開倉全場低至3折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. GODIVA：黑巧克力軟雪糕買一送一

GODIVA推出黑巧克力軟雪糕買一送一優惠！4月22至25日一連4日下午1時起，到GODIVA專門店（機場、免稅店及新都會廣場除外）購買黑巧克力軟雪糕，可選擇立即享用買一送一優惠，或換取黑巧克力軟雪糕換領券。每日每店200套，售完即止。

如選擇黑巧克力軟雪糕換領券，兌換日期為4月22日至5月9日。

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2. agnès b開倉：全場低至3折

由即日起至4月26日，agnès b進行開倉，全場低至3折。另外，購買5件或以上產品，再額外享8折優惠。今次開倉包括多款真皮銀包、手袋、飾物、鞋履及服飾等。

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日期：4月21日至26日

時間：上午11時至晚上8時30分

地址：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

3. 喜來稀肉：屬牛者／金牛座可享92優惠

由即日起至5月20日，喜來稀肉推出喜來「牛」派對活動，只要是牛年出世或是金牛座，每日下午5時30分前入座（母親節當日除外），即可享92折。如果剛好是牛年出世及金牛座，更可享85折優惠。

如欲享用優惠，顧客需要讚好及追蹤喜來稀肉的Facebook專頁及Instagram，然後在Facebook或Instagram分享優惠帖文，並於結帳時出示有關身份證明。

分店一覽：

旺角廣華街3號百利達廣場地庫

尖沙咀金巴利道79-81號金栢閣1樓連地下

銅鑼灣登龍街41-51號金龍大廈地下3號舖及1樓 ▼ 點擊圖片放大

撰文︰hket小編

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