【ESG】碳中和新時代　再生能源電動車行業續看好　ESG主題基金一年回報逾193%

疫情大流行下，愈來愈多投資者關注可持續發展，期望在投資的同時兼顧投資價值及社會責任。據晨星統計，環境，社會和治理（ESG）相關基金去年第四季吸引近1.7萬億美元的資金。今年ESG的投資熱潮會否持續？有哪些投資主題可關注？

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碳中和時代開始 ESG投資趨勢將持續

回顧去年ESG相關的基金表現，瑞士百達資產管理百達全球環保機遇基金經理杜一指，去年ESG股票基金普遍跑贏全球股票指數，主要受惠於全球政府、企業、和消費者三大力量。他解釋指，環保已成為全球大趨勢，中國、歐盟和美國等今年將推出減排和可持續發展等政策，以達到碳中和的目標。加上很多消費者對環保和綠色生活意識提升，帶動企業對自身營運模式的關注。

杜一舉例，以百達全球環保機遇基金P美元類別為例，2020年絕對收益近34%，大幅跑贏參考指數MSCI世界指數的16%回報。基金投資環球股票，通過「地球邊界論」的科學框架，首先篩選出「不會破壞環境」的公司，再找出解決環境問題的公司。投資領域涉獵7個板塊，包括可再生能源、能源綠色利用、去實體化經濟 、可持續農林業、水資源、固體廢物循環經濟，以及污染防控，較單一環保主題更具彈性。

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高增長行業調整 形成吸納優質股機會

年初至今美債孳息率不斷上升，令新能源和電動車等高增長行業的股價在首季出現調整。杜一認為，短期調整屬健康，不會改變綠色行業的增長趨勢，反而帶來趁低吸納優質股的機會，並能減低​投資者對板塊過熱的顧慮。不過，隨着疫苗面世帶動經濟復甦，資金從高增長股輪動到傳統價值股，雖然傳統能源股和金融股升勢較好，但一般ESG基金會避免投資或配置較低比率在這些行業，料將影響相關基金的升勢。

不過，展望今年，杜一認為現時全球碳中和時代已開始，料實現碳中和目標將需數十年時間。隨着技術的發展和創新，可再生能源、電動車、半導體、綠色建築等解決方案的成本將下降，提升普及率，相關行業有望看好。

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責任編輯：李瑩