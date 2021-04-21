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日間醫療中心受監管　保障病人安全及權益

博客 13:49 2021/04/21

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醫療科技進步和對手術的需求日增，不少簡單檢查及手術已由醫院轉到日間醫療中心進行。有市民可能對日間醫療中心未有足夠信心，因而仍傾向到醫院做檢查或手術，但其實經過多年發展及監管，日間醫療中心的水平已大大提升，而且為數不少是由本港知名私家醫院或醫療機構開設，擁有很好的口碑及服務質素。

現代日間手術起源可以追溯到20世紀初。有日間手術之父之稱的著名蘇格蘭醫生James Nicoll有見醫院感染率令人憂慮，而且醫院病床供應不足，於是大力提倡日間手術。及至二戰後，醫學界意識到手術後長期臥床休養會更容易導致併發症出現，而日間手術後可短時間出院的特點正好可避免此問題，促使社會更關注日間手術發展。

【日間手術還是住院？須視乎醫療風險評估：按此

日間醫療重要性日增

醫管局數據顯示，截至2020年3月底，轄下43間公營醫院和機構共提供近30,000張病床，而2019/20年度住院病床住用率高達86%；在醫療服務需求高峰期期間，各醫院的內科病床住用率更不時超過100%。香港醫療體系不勝負荷，故醫管局過去10多年間大力發展公營日間醫療服務，以紓緩公營醫院的重擔，而日間醫療中心已成香港醫療體系不可或缺的一部分。

私營日間醫療服務方面，香港於2018年通過了《私營醫療機構條例》，涵蓋包括日間醫療中心在內的私人醫療機構，進一步保障病人安全和權益。條例於今年正式生效，首批牌照已經批出，持牌日間醫療中心提供腸鏡、胃鏡、眼科、血液透析等多項專門服務。

【日間醫療中心　簡單手術新選擇：按此

由於日間手術需時較短，而且日間醫療中心位置便利，病人毋須留院，可即日回家，故近年獲愈來愈多病人青睞。由於更多市民了解到的優點，以及監管落實後市民信心提升，我們觀察到客戶對日間醫療中心服務有一定需求。根據宏利的數據，腸鏡及胃鏡手術佔醫療保險索償個案約兩成；這兩種手術過程較為簡單，愈來愈多客戶選擇於日間醫療中心進行。

撰文 : 宏利香港首席產品總監兼康健主管 紀榮道

欄名 : 宏觀先機

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