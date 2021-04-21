▲ 【投資美股】10美元都可以做龍頭美股股東

近年投資美股愈來愈流行，尤其對於資金不多的年輕世代而言，利用美股投資為資產增值更可說是大勢所趨。有別於港股必須以1手作為買賣單位，美股可以只買賣1股，而現時更有證券行已推出零碎股票交易服務，可用少至10美元投資，進一步降低美股投資門檻。

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咩係碎股交易？

在一般美股交易中，最低買賣單位是1股，若資金不足購買一股則不能進行交易。然而，證券行提供的碎股交易服務則是將買賣單位拆細，讓投資者可以買賣不足一股的「碎股」。

碎股交易有咩好處？

碎股交易的一大好處是令投資門檻大大降低。雖然美股可以買賣1股，但部分美國龍頭企業的1股亦價格不菲，例如跨國電商巨擘亞馬遜公司（美：AMZN）1股索價3,379.39美元（截至4月12日），折合約26,359港元；科網巨頭Google母公司Alphabet Inc.（美：GOOG）1股價值2,254.79美元（截至4月12日），折合約17,587港元。以往，如果投資者資金少但對高價股有興趣，則需要儲夠資金才能入場，但現在則可以利用碎股交易服務，按照手上資金買入相應數目的股份。

另外，初接觸美股市場的投資新手也可以利用碎股交易服務，以少量成本嘗試建立個人投資組合。不少年輕投資者由於資金所限，導致無法實現投資組合多元化。然而，碎股交易服務容許投資者用較少的資本實現更靈活及多元化的投資策略，賺取寶貴的投資經驗。

作為投資新手，不僅需要花時間做足功課，更需要累積實戰經驗。有了碎股交易，投資者不用花太多資金就可以一邊學，一邊累積經驗。好好學習怎樣精明投資，未來將可有所回報。

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