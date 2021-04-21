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先了解後投資　活用不同工具搵合適基金

博客 10:25 2021/04/21

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新冠肺炎疫情持續超過1年，令旅遊業長期處於冰河時期。以往提起Morningstar這個名字，可能不少朋友會聯想起一家歷史悠久的香港旅遊公司。現在可能印象已經比較模糊。

今天要探討的正是一家名為Morningstar的公司，中文名稱為晨星。這家美國公司由1984年，當時27歲的分析員Joe Mansueto開始，經過超過35年的發展，業務遍及全球27個國家及地區，員工亦接近近6000人。創業原因只為一個單純的抱打不平理念──打破散戶在投資資訊上跟專業投資者的不公平狀況。

【基金都有「身份證號碼」？按此

晨星公司在香港亦有設立網站，提供筆者認為是非常豐富的投資工具，涵蓋基金、ETF、股票及MPF等等，而且絕大部分功能是免費的。

有別於其他券商網站所提供的，偏重於技術型數據分析，方便即市炒賣的工具，晨星着重長綫投資者所需要的資訊，例如晨星星號評級、晨星基金研究評級，以及晨星風格箱等。活用他們的工具，便可以更有效率，更準確地找到合適自己的投資項目。

在香港，不同的監管機構往往提醒投資者要先了解後投資，但由他們直接或半直接提供的資訊或教育始終有限。筆者鼓勵大家多探訪如Morningstar晨星這類網站，強化自己！

＝＝＝＝＝

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撰文 : 劉Sir 家庭理財教育學會

欄名 : 理財有Fund

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