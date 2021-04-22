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Mirror成員Ian獲Dolce & Gabbana加持　獨有地中海「藍」人的浪漫　

博客 01:31 2021/04/22

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本地近年最大熱的男子組合Mirror，旗下成員陸續有單飛作品出現，其中剛獲得Chill Club年度男歌手銅獎的Ian（陳卓賢），在最新單曲《DWBF》的MV中穿上Dolce & Gabbana春夏系列的針織上衣，得到意國時裝品牌加持自然聲勢大增。但原來Dolce & Gabbana近年除了辱華事件外，更頻頻惹上官非，禍不單行。

剛奪得Chill Club年度男歌手銅獎的陳卓賢（Ian），在最新歌曲MV《DWBF》中穿上Dolce & Gabbana的chunky針織上衣。

Ian穿上Dolce & Gabbana春夏針織上衣。（熒幕截圖）

藍白色chunky針織上衣。（$6,095/圖片由品牌提供）

三年前，意大利時裝品牌Dolce & Gabbana因為辱華事件，在中國市場全面慘被封殺，但估不到是3年過後，這件事仍有餘波，當中品牌正式控告Instagram社交媒體Diet Prada，指其在Instagram私訊上截圖與及上載他們的圖片，令品牌的聲譽受損，要這個社交媒體的持有人賠償300萬歐元，同時亦要賠償Stefano Gabbana個人100萬歐元！

但Diet Prada當然亦不甘示弱，將這場官司公諸於世外，更反駁DG他們並不承認自己錯誤，反而控告媒體將事件曝光，雖然這場官司還未定案，但足叫我們這些觀眾吃花生！

馬約利亞陶瓷印花恤衫。（恤衫$7,500、短褲$4,190/圖片由品牌提供）

NS 1牛仔拼布球鞋。（$6,900/圖片由品牌提供）

不過，麻煩事仍然衝著Dolce & Gabbana而來，品牌在今年春夏男裝系列中，以馬約利亞陶瓷為創作靈感，由服裝到配飾，一片藍調，說不出的漂亮，但又遭到西班牙陶瓷商Sargadelos的指控，指品牌抄襲他們陶瓷上的幾何印花圖案，事件同樣在發酵當中。

馬約利亞陶瓷印花真絲晚禮袍。（$29,500/圖片由品牌提供）

牛仔拼布messenger bag。（$13,000/圖片由品牌提供）

藍色孖襟西裝。（$29,500/圖片由品牌提供）

其實Dolce & Gabbana並非首次借用陶瓷上的圖案然後移植在服裝上，品牌一直以來都用上西西里島上傳統陶瓷上的圖案和用色，只是鑑於來自意國南部傳統而未必稱作抄襲，加上雙人組出生自西西里島，他們甚至被老家稱讚將傳統文化發揚光大，至於今次這件事又如何是好？相信數月後自有答案。

產品查詢：2877 5558

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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