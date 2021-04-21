點睇移動平均綫？　教你搵支持位阻力位

當我們在收看財經節目時，不時會聽到市場人士分析市況會講到「移動平均綫」、「支持位」及「阻力位」等詞彙。事實上，對於短綫投資者來說，懂得利用移動平均綫看大市走勢十分重要，或有助投資者從中找到一些投資啟示。

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移動平均綫的原理



移動平均綫是將特定時間（例如每月、每日、每小時、每分鐘）內的股價進行移動平均計算，求取其移動平均值後，再將平均值按時間順序連接起來成為一條曲綫，以反映股價的歷史波動情況。當平均綫向上即走勢向上，相反則代表趨勢向下。



移動平均綫可分為短期、中期及及長期，通常5天和10天會被視為短期移動平均綫的計算周期；20天及50天計算周期為中期移動平均綫；100天、200天甚至250天為長期移動平均綫。



投資者可以參考移動平均綫的趨勢，並對未來潛在的價格趨勢作預測。香港市場普遍會以250天綫為「牛熊分界綫」。若250天綫持續向上，指數大部分時間處於250天綫以上，會被視為牛市；相反250天綫持續向下，指數大部分時間處於250天綫以下，就是熊市。



可用作判斷支持位與阻力位

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移動平均綫可作為股價或指數的支持或阻力位參考，因為平均綫的背後意義是市場參與者，特別是大戶的平均買入或賣出價，因此當股價一直在平均綫以上，可視為股價高於大部分市場參與者在過去一段時間的買入價，當下的新市場參與者亦願意支付比之前較高的價格買入股份，從而可預期往後的價格趨勢向上，而下方平均綫的價格則是其支持位，一般是價格見底反彈的指標。



相反，若股價跌穿平均綫，即過去一段時間的市場參與者開始蝕錢，市場有機會出現止蝕盤，甚至會造成更大的沽壓，令股價的趨勢有機會逆轉。當整體趨勢向下時，在股價上方的平均綫則成為阻力位，一旦股價升至接近平均綫，即市場參與者在過去一段時間的買入價，就會令他們先行止蝕離場，所以上方的平均綫會限制價格的上升。

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黃金交叉與死亡交叉

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當短期的移動平均綫升穿長期移動平均綫，會被稱為「黃金交叉」，市場普遍認為黃金交叉是應該買入的利好訊號。相反，短期的移動平均綫跌穿長期移動平均綫，為「死亡交叉」，出現的時候代表出現賣出的利淡訊號。在主流分析中，短期移動平均綫和長期移動平均綫的組合包括：10天和20天、 20天和50天、50天和250天。



注意移動平均綫的滯後特性



另外要留意的是，移動平均綫有滯後特性，尤其是轉向出現時會有時間差。天數較短的移動平均綫的滯後性會比較長期的移動平均綫小，但其轉勢訊號出現的次數卻會較多，或會令投資者感到困惑及被誤導，需要配合其他技術技標，例如相對強弱指標或平滑異動移動平均綫來作分析。有人亦指出黃金交叉與死亡交叉這項買賣方法的勝算十分低，命中率僅少於3成，因此只能用作參考。

責任編輯：鄭樂怡

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