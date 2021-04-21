第二季要點部署投資?　三間基金公司追捧亞洲股票！

踏入第二季，疫苗令外界憧憬新冠疫情有望緩和，不少投資者均期望在市場調整過後，各類資產可有較好的表現。究竟今季可以如何管理自身的投資組合，哪些資產值得投資者看好？哪些的前景較為遜色？從3家投資機構在本季的資產配置觀點中，或許可以得到一些啟示。

■投資機構第二季持正面看法的資產■

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看好：亞太區股票

綜合投資機構的觀點與看法，3家公司均認為亞股的前景整體偏向樂觀。永明資產管理認為，由於疫苗接種進度良好，令亞洲貿易及商業活動有所增加，區內各國正考慮在安全的情況下恢復旅遊，利好亞股市場的走勢，隨着國際貿易的加速，台灣、印度、南韓和越南受益最大。香港股票市場方面，經濟活動開始反彈下，周期性行業將帶頭，而所謂的新經濟股料會大幅回落；債券收益率上升亦會使金融業受益，特別是大型銀行及保險公司歷史水平的估值差距仍很大，因此可能進一步上漲。

施羅德投資則表明，區內的防疫工作理想及有財政政策所支持，尤其日本股市主要以工業類為主，料可受惠於周期性復甦。

恒生投資管理雖然對中港及亞洲股票僅抱中性看法，但都認為資金轉向低估值的傳統金融及地產等板塊趨勢仍將持續，並指大型內地龍頭科技企業之估值於近日調整不少，於第二季可能為投資者帶來吸納的機會。

看好：大宗商品

永明資產管理相信基本材料與大宗商品隨着經濟活動的反彈和需求增長而向好，工業金屬和農產品的大宗商品價格已經大幅度上漲，而強調基礎設施支出和去全球化／去中國化發展可能會導致商品價格進一步上漲。施羅德投資則看好農產品的前景，例如美國粟米應用至乙醇生產的需求上升。

■投資機構第二季持負面看法的資產■

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看淡：已發展國家政府債券

隨着經濟活動趨向正常化，加上外界對通脹預期升溫，促使市場沽售收益較低的政府債券，故投資機構普遍看淡國債的前景，特別是已發展國家的政府債券。

施羅德投資對美、英、德、日國債持負面評價，以德國國債為例，雖然近期估值好轉，但是擔心當地仍然維持負利率水平，加上有更多債券發行，對其前景有所看淡。

恒生投資管理亦對已發展國家主權債持負面看法，預期今年第三至第四季度，若美國通脹情況明朗後，整體美元投資級債券市場之波動性才能穩定下來。

看淡：歐美高收益債券

施羅德投資看淡美元及歐元高收益債券，看淡美元高收益債券的原因是美企的槓桿水平雖然有調整，但仍然處於高水平；歐洲方面，亦因歐元區內的經濟復甦刺激措施缺乏協調性，若銀行繼續收緊貸款標準，將會令破產風險上升，不利歐元高收益債券。

另外，恒生投資管理對美元高收益債券同樣持負面看法，但認為亞洲高收益債及短利期亞洲債券相對吸引。

責任編輯：梁宇碩

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