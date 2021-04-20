▲ 【網民熱話】子氹父母賣兩層樓移民後「反轉豬肚」 網友：親生仔不如近身錢

香港近年掀起移民潮，自從英國政府推出「5+1」BNO居留簽證，不少人萌生移民英國的念頭。有網民在討論區發文，指從長輩口中得知，有港男游說父母賣樓一齊移民英國，可惜最後「財到光棍手，一去無回頭」，該網民指兩老落得「樓又無、錢又無、仔女都無埋」，感到心酸。

網民分享指，有長輩的朋友被兒子氹賣樓移民英國，兩層樓賣了，兒子聲稱先在當地安頓好，之後再接父母過去，豈料媳婦反口，結果移民不成，樓又無錢又無之下，打算投靠細女，但細女又認為兩老偏心，賣樓啲錢畀晒大仔，結果細女嬲咗兩老，不理不睬，兩老人財兩失。有網民直斥該老夫婦「係蠢，親生仔不如近身錢」，你又點睇？

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不少網民回應，認為兩老是自找的，重男輕女思想，偏心長子，若自己是細女亦不會幫忙。而有網民直斥事主蠢，指親生仔不如近身錢，無論如何應該先為自己打算。另有網民表示看過不少類似的事件發生，感到心酸。

■氹父母賣樓移民英國，網民點睇？■

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責任編輯：曹佩鈞

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