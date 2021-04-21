GIORDANO網店快閃優惠全場4.5折 精明消費 10:30 2021/04/21 分享： GIORDANO網店全場貨品低至4.5折，快閃優惠至本周五！網店每日中午12時更會推出不同精選貨品，購物淨價滿300元付款前輸入優惠碼「EXTRA9」再享額外9折；或淨價滿600元，輸入優惠碼「EXTRA86」享額外86折，今次快閃優惠包括春夏新貨，港澳地區仲全單免運費！ ▼點擊圖片放大 +4 +3 GIORDANO網店 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 買7-Eleven日式包裝麵包 送蘆薈粒青提飲品1支 今日 買7-Eleven日式包裝麵包 送蘆薈粒青提飲品1支 7-ELEVEN買台式飯糰送陽光檸檬茶 2021/04/20 7-ELEVEN買台式飯糰送陽光檸檬茶 嘆Superfood健康早餐 美心藜麥胚芽早晨吐司$16 2021/04/20 嘆Superfood健康早餐 美心藜麥胚芽早晨吐司$16 網上落單外賣自取 八月花及八月居全單75折 2021/04/19 網上落單外賣自取 八月花及八月居全單75折 城景國際樂雅軒 預訂龍蝦花膠海皇宴享9折 2021/04/19 城景國際樂雅軒 預訂龍蝦花膠海皇宴享9折 網購平台 著數優惠 香港 品牌 保濕 時尚