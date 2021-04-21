  • 26°C
香港時間 : 2021421日 (週三) 11:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

GIORDANO網店快閃優惠全場4.5折

精明消費 10:30 2021/04/21

分享：

GIORDANO網店全場貨品低至4.5折，快閃優惠至本周五！網店每日中午12時更會推出不同精選貨品，購物淨價滿300元付款前輸入優惠碼「EXTRA9」再享額外9折；或淨價滿600元，輸入優惠碼「EXTRA86」享額外86折，今次快閃優惠包括春夏新貨，港澳地區仲全單免運費！

    點擊圖片放大
    +4
    +3

GIORDANO網店
 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

買7-Eleven日式包裝麵包　送蘆薈粒青提飲品1支
今日
買7-Eleven日式包裝麵包　送蘆薈粒青提飲品1支
7-ELEVEN買台式飯糰送陽光檸檬茶
2021/04/20
7-ELEVEN買台式飯糰送陽光檸檬茶
嘆Superfood健康早餐　美心藜麥胚芽早晨吐司$16
2021/04/20
嘆Superfood健康早餐　美心藜麥胚芽早晨吐司$16
網上落單外賣自取　八月花及八月居全單75折
2021/04/19
網上落單外賣自取　八月花及八月居全單75折
城景國際樂雅軒　預訂龍蝦花膠海皇宴享9折
2021/04/19
城景國際樂雅軒　預訂龍蝦花膠海皇宴享9折
網購平台 著數優惠 香港 品牌 保濕 時尚

下一篇文章

買7-Eleven日式包裝麵包　送蘆薈粒青提飲品1支
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
今日優惠精選 - 一幻拉麵灣仔店壽星正日惠顧免費食拉麵　一田購物優惠日精選產品低至1折
一幻拉麵灣仔店壽星正日惠顧免費食拉麵　一田購物優惠日精選產品低至1折
【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結）
【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結）
稻香推飲食優惠　$1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168
稻香推飲食優惠　$1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168
北角皇都戲院辦活化展覽　先登記會員有機會入場
北角皇都戲院辦活化展覽　先登記會員有機會入場
【新智能身份證】新一輪換證已開始 限期內未換可被罰款$5000
【新智能身份證】新一輪換證已開始 限期內未換可被罰款$5000