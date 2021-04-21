一幻拉麵灣仔店壽星正日惠顧免費食拉麵　一田購物優惠日精選產品低至1折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 一幻拉麵灣仔店：壽星正日惠顧免費食拉麵

為慶祝一幻拉麵灣仔元祖店開業3周年，餐廳推出生日優惠。由4月8日至5月31日期間，顧客於生日正日惠顧可免費品嚐拉麵；生日月份內惠顧可享半價拉麵優惠。

如需享用優惠，需要讚好或追蹤一幻拉麵facebook及instagram。生日優惠只限堂食。

地址：灣仔皇后大道東119號地下B舖

電話：2789 3799

2. 一田購物優惠日：精選產品低至1折

一田將於5月27日至6月2日舉行半年一度之一田購物優惠日。由即日起至5月2日，YATAeShop會率先開賣逾1,500款產品，連減12日！

每日必搶主題：

21/4：美妝組合大巡禮

23/4：一田30周年3,000元限定套裝優惠、精選300元廚具更低至1折

26/4：家電大巡禮

28/4：平掃廚具用品

另外，今次eShop預售提早於實體店舉行購物優惠日前取貨及送貨。單一訂單滿1,000元，可免運費服務。此外，今次於一田eShop累積消費每滿6,000元，更可獲200元電子現金券，每人最多可獲3張，回贈高達14% 。而一田更於4月23日晚上8點，推出限時直播驚喜貨，推介爆抵筍貨外，仲單單免運費！

■一田購物優惠日優惠產品一覽■

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

一田購物優惠日YATA eShop網上率先賣

開售日期/時間：4月21日上午10時至5月2日

網物網址

店內自取日期：4月13日至4月23日（只限沙田／大埔／荃灣／北角店）

送貨日期：5月20日至6月9日（需付39元費用, 單一訂單滿1,000元可享免費送貨服務）

3. A-1 Bakery：預訂母親節蛋糕享85折

A-1 Bakery推出2款母親節蛋糕，分別是溫馨愛意（脆脆士多啤梨蛋糕）及柚．心愛您（柚子芒果蛋糕）。由即日起至5月3日，於A-1 Bakery預訂母親節蛋糕預訂享85折優惠。

▼ 點擊圖片放大

另外，如於網店預訂並於分店領取蛋糕，A-1會員可享「折上折優惠」，紅卡會員9折、銀卡會員85折

網購店取／分店一覽

撰文︰hket小編

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】