▲ DBS新卡網上簽帳自選回贈5% 邊間銀行先係自選回贈始祖？

我諗2021年第一季最受關注嘅2張新用卡，除咗渣打Smart Card信用卡之外，就要數到星展（DBS）嘅Live Fresh信用卡。

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DBS Live Fresh信用卡2大Card Feature

DBS Live Fresh信用卡有2大Card Feature，第一點就係玩返DBS自己玩咗好耐嘅Flexi Payment，包括旅遊及海外簽帳交易同埋網購特長90日還款期（𠵱家有個Fancy term叫Buy Now Pay Later，其實用信卡唔係一向都係Buy Now Pay Later嘅咩？），同埋無獨有偶、今期渣打都大做嘅免息分期，不過當渣打玩緊無上限3個月分期，DBS就玩緊頭半年10次6個月分期喇。

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至於第2個Card Feature就係玩自選5%現金回贈類別，總共有7大類：網上外幣簽帳、網上旅遊商戶簽帳、網上超市簽帳、網上餐飲簽帳、網上娛樂簽帳、網上服飾簽帳、網上慈善捐獻。

即係話清一色係「網上簽帳」，至於每個Category有咩實際商戶，由於我無收錢啦，所以就麻煩自己查清楚T&C喇。

似曾相識的「自選回贈」

唔係想幫DBS賣廣告，係想問吓大家有無覺得呢種「自選回贈」嘅玩法有啲似曾相識，係喇係喇，滙豐就玩咗好多年嘅「最紅自主獎賞」就係呢種玩法，原來不經不覺已經玩咗10年，最近仲出咗10倍獎賞，即係最高可以用Visa Signature Card食飯做到14倍＝5.6%回贈，都幾勁㗎。

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不過今日都唔係想講滙豐，因為以華田嘅認知呢，滙豐原來都唔係最早喺香港玩呢種「自選回贈」嘅第一人。「最紅自主獎賞」喺2011年面世，但係香港有一間銀行喺2009年就已經玩緊，係邊間呢？唔知大家有無用過呢張卡，我以前就有一張喇！

呢張卡係大新銀行嘅「我至愛商戶」信用卡，可以話係大新少有非公仔、非聯營嘅自家信用卡，都真係可以話係歷史悠久㗎，右上角仲有已經無咗好多年嘅「豐明銀行」Logo𠻹。

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可能大家會話：我唔覺眼大新有得申請喎，係吖，因為喺2013年已經收咗檔無再出，之後再Force convert埋Existing cardholders，張卡就從此消失了。

咁叫得「我至愛商戶」，大家就估到入面有一啲「自選」嘅元素喺入面，不過佢就唔似滙豐DBS咁揀「類別」，而係直接揀「商戶」。

玩法係大家先喺第一個月喺商戶A簽帳，第二個月開始商戶A就會出現喺大家e-banking checklist入面，大家就可以揀選商戶A，咁之後商戶A嘅簽帳就有10倍回贈，即係5%喇。

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咁5%都唔係好多啫！

大家首先要返返去2009年嘅時空，當大家𠵱家慣晒Red Card網購4%、Livi網購8%、周柏豪卡劃一1.5%回贈嘅時候，想提提大家Red Card係2019年尾、Livi MasterCard係2021年初、周柏豪卡係2017年中出世嘅產品，2009年信用卡有5%回贈係好多㗎喇！

有意思的「自選回贈」

其實呢張卡真係幾有意思㗎，因為佢開創咗一種新法玩，優惠唔再係銀行主動同商戶合作傾返嚟（例如恒生同怡和、花旗同hktvmall、銀行同各大小餐廳等等），客戶可以自由選擇可能同銀行根本無關係嘅商戶。

大家可以諗吓，當大家喺滙豐揀「賞滋味」嘅時候，唔通滙豐又同全香港所有餐廳都有合作咩，唔會喇！

至於點解呢張卡玩咗4年幾就無玩呢？我諗又放返去2013年嘅時空啦，當2017年渣打率先玩1.5%回贈已經係接近割喉之際，2013年玩長期5%回贈的確好難頂。當然玩法複雜都係死症，玩法愈複雜，能夠玩嘅人就愈精靈，咁銀行博佢哋用盡咗回贈後仍然繼續碌，甚至唔記得還錢要罰息嘅機會就更低，咁銀行就更難賺錢啦。

小銀行嚟到2021年只會愈來愈難做，Too Big to Fail早已變成Too Small to Succeed啦。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (119) — 從 DBS Live Fresh 到 DSB 我至愛商戶 談「自選回贈」】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。