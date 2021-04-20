一個特色戶成交價為1.17億元，單是交稅也付了3,500多萬元，維港滙在哪？是否「堅離地城」？

花旗銀行早前發布了香港千萬富翁調查報告，結果發現全港擁有1,000萬港元或以上淨資產的千萬富翁多達51.5萬人，是自發表相關報告以來的新高。調查報告發現，在疫情之下，有4分之1的香港千萬富翁流動資產仍然比疫情前有所增加。香港千萬富翁淨資產值中位數是1,550萬元，比上次調查的1,700萬元減少了150萬港元。

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一如所料，超過7成千萬富翁的淨資產主要分布於物業。這也合理，今時今日，在港隨便擁個物業，淨資產過千萬實在不難。這調查報告結果反映香港貧富懸殊，但不算誇張，亦未算離地。

看了一個電視節目，當中講了一個個案。一個特色戶成交價為1.17億元，單是交稅也付了3,500多萬元，維港滙在哪？是否「堅離地城」？

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香港個人入息中位數為17,000元，家庭入息中位數為35,500元，以家庭計，一年收入為42萬多，整個家庭一生工作40年總收入約為1,700萬元。這金額算能達香港千萬富翁淨資產值的中位數（不吃不喝），但卻不及該特色戶成交的稅項，一半也付不了。

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