買7-Eleven日式包裝麵包　送蘆薈粒青提飲品1支

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精明消費 09:00 2021/04/21

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7-Eleven自家品牌7-SELECT日式包裝麵包又有限時優惠，買一件即送美粒果蘆薈粒青提飲品420毫升1支！優惠有效期至23日，所有價格以個別店舖為準。
 

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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