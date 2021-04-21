買7-Eleven日式包裝麵包 送蘆薈粒青提飲品1支 精明消費 09:00 2021/04/21 分享： 7-Eleven自家品牌7-SELECT日式包裝麵包又有限時優惠，買一件即送美粒果蘆薈粒青提飲品420毫升1支！優惠有效期至23日，所有價格以個別店舖為準。 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 7-ELEVEN買台式飯糰送陽光檸檬茶 2021/04/20 7-ELEVEN買台式飯糰送陽光檸檬茶 嘆Superfood健康早餐 美心藜麥胚芽早晨吐司$16 2021/04/20 嘆Superfood健康早餐 美心藜麥胚芽早晨吐司$16 網上落單外賣自取 八月花及八月居全單75折 2021/04/19 網上落單外賣自取 八月花及八月居全單75折 城景國際樂雅軒 預訂龍蝦花膠海皇宴享9折 2021/04/19 城景國際樂雅軒 預訂龍蝦花膠海皇宴享9折 【好去處】南區一日遊！坐舢舨遊避風塘兼嘆南歐美食 2021/04/18 【好去處】南區一日遊！坐舢舨遊避風塘兼嘆南歐美食 著數優惠 麵包 飲品 7－Eleven