短炒唔易做！ 做短綫投資者要具備咩條件？

相信有不少人都有投資股票的經驗，但不同人所採用的策略都不同，有的喜歡短綫投資，有的喜歡長綫持有看好的股票。在兩種投資態度之間，並沒有分哪種是對，哪種是錯。因為每個投資者的心理狀況、投資技巧、金額及耐性都不同，最重要是能因應自己的狀態找到適合自己的投資方法。



希望能一夜致富的散戶，大多愛「短炒」，成功的話能用短時間賺到豐厚的回報。然而，投資回報與所承受的風險必定是成正比，要有輸掉本金的心理準備。到底要成功駕馭這種買賣股票方式的人，要有何條件呢？



條件一：能忍受短期波動風險

由於短炒的波動性風險較長綫投資為高，因此作短綫投資的投資者必須能承受相關風險，若不能忍受風險的話，就不要勉強自己成為短綫投資者。

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條件二：具備「快、狠、準」的反應

所謂的「快」，是投資者的腦筋要靈活，在看到各項消息時，要立即分析消息對股市及個別股份的影響。當市況出現變化時，要懂得及時作出反應。



另外亦要「準」，能準確分析市場的消息及市況，從而買入短綫獲市場追棒的股份，這需要投資者具備一定的分析能力，除了能準確預測大戶動向外，亦要快人一步地預測市場的短期焦點，否則只會與隨波逐流的投資者無異。



至於「狠」，就需要投資者手腳夠快，做到及時買貨，享受股價的升勢，並要夠狠心，能迅速及毫不猶疑地沽貨，以鎖定利潤，或在市況有變時及時離場。



條件三：懂得看圖表審時度勢

大市的走勢會對個股的表現構成影響，出色的短綫投資者，要對圖表及技術分析有一定的認識，這有助了解市場的走勢。另外，亦要注意期指高低水、期權大手買賣、各類指數走勢等情況。在確定市場大勢後順勢而為，在升勢持續時把握機會短炒，並在跌勢時盡快沽貨。



條件四：熟識各類股份業務

當市場焦點集中在個別類型的股份上時，短綫投資者可考慮追買走勢呈突破的當炒股，或即時買入與其業務和概念類同的股份。然而，若有關概念已炒了一段時間，或只是舊酒新瓶，追買者就可能只是替大戶接貨。



因此，投資者必須對上市公司的業務有一定認識，以便能即時分辨哪些股份有機會被追棒，哪些股份升勢有限。

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條件五：有足夠時間留意大市

投資者既要熟識市場走勢，又要對市場作出及時的反應，就必定要花上很多時間及心力緊貼大市，並在交易時間外盡量吸收各項資料數據及消息。若沒有太多時間跟貼股份走勢，就不太適宜做短炒投資者。

責任編輯：鄭樂怡

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