建行亞洲月月增息　人幣活期年息最高達3%

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【美元定存】7日存期最高年息5.55厘 5厘年息以上仲有佢哋
近日人民幣走勢再度轉強，想把握機會兼享優惠，博有升有息，可以留意建行亞洲推出的一系列人民幣優惠。
優惠1：「月月增息儲蓄戶口」高達3%人民幣活期儲蓄存款年利率
建行亞洲客戶只需成功開立「月月增息儲蓄戶口」及登記月月增息優惠，並於指定存款開放期內存入資金，可尊享高達3%人民幣活期儲蓄存款年利率，讓資金月升月有息。此優惠除人民幣外，亦有港元及美元可供選擇，優惠期至4月30日。
|優惠年利率
|第一個月
|第二個月
|第三個月
|第四個月
|人民幣（最低存款額人民幣100,000）
|0.8%
|1%
|2.8%
|3%
優惠2：電子渠道定期存款額外年利率高達20點子
客戶透過電子渠道（包括手機銀行、網上銀行或於指定分行之智慧櫃員機）成功設立全新敘造之合資格定期存款，不論新資金或現有資金，均可享特惠年利率，更有多種存款期。優惠至6月30日。
|電子渠道定存額外年利率
|定期存款金額小於100,000人民幣
|+高達0.2%
|定期存款金額多於或等於100,000人民幣
|+高達0.05%
除以上存款「加息」優惠，建行亞洲亦推出人民幣特惠兌換價及網上兌換獎賞，合資格建行亞洲客戶透過手機銀行或網上銀行成功兌換外幣（包括人民幣）並累積達指定金額，可獲高達5,000港元現金獎賞。另外，該行亦同時推出買中國A股$0佣金及新客戶成功申請「八達通銀聯雙幣信用卡」可享10%現金回贈等優惠。
責任編輯：陳玉蓮
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