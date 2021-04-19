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建行亞洲月月增息　人幣活期年息最高達3%

收息攻略 18:39 2021/04/19

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近日人民幣走勢再度轉強，想把握機會兼享優惠，博有升有息，可以留意建行亞洲推出的一系列人民幣優惠。

優惠1：「月月增息儲蓄戶口」高達3%人民幣活期儲蓄存款年利率

建行亞洲客戶只需成功開立「月月增息儲蓄戶口」及登記月月增息優惠，並於指定存款開放期內存入資金，可尊享高達3%人民幣活期儲蓄存款年利率，讓資金月升月有息。此優惠除人民幣外，亦有港元及美元可供選擇，優惠期至4月30日。

優惠年利率 第一個月 第二個月 第三個月 第四個月
人民幣（最低存款額人民幣100,000） 0.8% 1% 2.8% 3%

優惠2：電子渠道定期存款額外年利率高達20點子

客戶透過電子渠道（包括手機銀行、網上銀行或於指定分行之智慧櫃員機）成功設立全新敘造之合資格定期存款，不論新資金或現有資金，均可享特惠年利率，更有多種存款期。優惠至6月30日。

電子渠道定存額外年利率  
定期存款金額小於100,000人民幣 +高達0.2%
定期存款金額多於或等於100,000人民幣 +高達0.05%

除以上存款「加息」優惠，建行亞洲亦推出人民幣特惠兌換價及網上兌換獎賞，合資格建行亞洲客戶透過手機銀行或網上銀行成功兌換外幣（包括人民幣）並累積達指定金額，可獲高達5,000港元現金獎賞。另外，該行亦同時推出買中國A股$0佣金新客戶成功申請「八達通銀聯雙幣信用卡」可享10%現金回贈等優惠。

 

責任編輯：陳玉蓮

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