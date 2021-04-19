譚仔姐姐薪高糧準福利好　人工高過香港打工仔月入中位數？

近日深受港人歡迎的譚仔米線遞交上市申請，成為全城熱話，做米線都可以做到上市，都算係一個香港傳奇！另一方面，譚仔姐姐們亦經常引起香港人討論，除了姐姐們的獨特口音外，她們每月人工分分鐘高過你同我，福利更好到連家人也受惠。



根據招聘網站資料，譚仔以每月薪金16,500元至20,000元招聘「侍應／廚房助理／洗碗」，假設月薪能有20,000元，已較香港的打工仔入息中位數1.9萬元高。根據政府統計處最新公布的《綜合住戶統計調查按季統計報告》指出，香港2020年第四季就業人士（不包括外籍家庭傭工），每月入息中位數為1.9萬元。

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譚仔姐姐口音獨特，就連藝人馬國明都「實習」過呢個獨特的譚仔話。當然，姐姐們都唔係剩係得譚仔話耍家，應變力亦要非常高，因為香港的客人要求多多。而譚仔除了在人工方面吸引外，亦有不少福利讓打工仔非常羨慕，例如新人獎金、介紹他人入職亦有獎金，更特別的是，譚仔設有「員工子女獎學金」。有報道指，姐姐們只要在譚仔全職工作滿3年，譚仔便會資助員工仔女攻讀指定6間本地大學全日制課程，分店姐姐子女可以申請最多5萬元幫補其學費，而姐姐的子女亦要到譚仔實習72個鐘，了解媽媽的工作環境，計劃目的希望促進員工與子女關係。這個福利讓不少姐姐們深深感動。

■網民點睇譚仔姐姐人工咁高？■

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責任編輯︰陳玉蓮

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