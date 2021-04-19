數字化新外貿 「疫」轉跨境貿易市場

新冠疫情改變了大家的生活，以至很多商業活動的模式。其中，跨境貿易商難以再像疫情前，舉辦大型的線下活動，線上展會也成為了跨境貿易商很重要的活動之一。

以阿里巴巴國際站為例，其每年3月舉辦的「新貿節」及9月的「全球採購節」，透過線上模式，商家可以足不出戶接觸到多達200個國家和地區的買家，龐大的平台流量亦令參展商家大大增加接觸潛在客戶的機會。

在剛結束的阿里巴巴國際站「新貿節」，平台實際出口額同比增長129%，訂單數量同比增長167%，支付買家數同比增長125%，反映線上展覽正逐漸成為外貿商家獲取訂單的新窗口。以交易額來看，排名前三位的市場依次為美國、英國及澳洲，交易額同比增幅分別為175%、152%及131%，反映海外買家需求快速上升，線上貿易增長趨勢強勁。

「宅」經濟蓬勃 香港商家交易額大增

阿里巴巴國際站香港商家亦在今年的「新貿節」中收獲不錯的成績，香港商家的交易總額按年增幅達180%，訂單數按年增123%，動銷賣家數及支付買家數增幅分別達73%及107%。參展香港商家出口市場方面，首3位分別是美國、英國和法國，交易額按年增長分別為100%、160%及793%；值得留意的是，出口總額前10名中，韓國、荷蘭和秘魯的出口額均錄得10倍以上增長，展現國際站的買家越來越多元，流量大，且觸及環球眾多市場。

行業方面，今年新貿節香港商家交易總額最高的為消費電子、美妝及個人護理、家居園藝及鐘錶珠寶行業，同比增長均在120%以上。其中，主打個人護理產品的動感科技（香港）有限公司，在新貿節期間的店鋪流量較上月增長48%，成交訂單數亦增長67%。在上述行業中，以美容及個人護理產品商家單月突破百萬港元營業額先拔頭籌，最多訂單來自法國買家。

另一方面，疫情影響出行，消費者行為因此發生變化，與「宅經濟」相關的產業及產品採購出現蓬勃增長，香港運動及娛樂行業的交易總額按年增長亦接近15倍。

開展「新常態」 直播成外貿重要工具

而為了提升買家賣家的線上體驗，以及照顧到他們無法在線下親身交流及體驗商品的需求，阿里巴巴國際站積極以不同的線上工具，來加強買賣雙方的互動，其中包括通過直播，來讓買賣家可以即時對答，交流商品詳情及獲取其他所需資訊；借此幫助買家找到最合適的商品供應，同時幫助賣家在「疫」情下繼續拓展商機。

今年「新貿節」相比去年9月「全球採購節」，阿里巴巴國際站的日均直播場次增長達187%，直播商品點擊次數增長529%，直播支付訂單數增長2,428%。

疫情令社會經濟進入「新常態」，數字化新外貿也已經成為跨境貿易的大勢所趨。跨境貿易市場需求、買家採購習慣由線下轉向線上，商家關注點亦由之前的觀望，轉為積極探索線上，獲取更多客源，如使用數碼營銷及跨境電商平台等，冀找到生意增長的新方向和突破點。