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牛摩黑夜放題優惠每位低至$88 　鴻福堂端午糭禮券買6送1

精明消費 07:00 2021/04/20

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 牛摩：黑夜放題優惠每位低至$88

牛摩全新黑夜放題優惠，即日起逢星期一至四晚上9時後，單碟放題低至每位88元，「日本佐賀霜降黑毛和牛」只需158元就食到！同場自助放題吧設多款火鍋配料，甜品飲品一律任食，啱晒遲收工嘅打工仔。

需要注意，由於受限聚令影響，牛摩營業時間至晚上10時，即放題時間只有一小時。此優惠不適用於荃灣店，只適用於惠顧60分鐘單碟放題，費用大小同價，需另收加一服務費。

全新黑夜放題餐牌

2. 鴻福堂：端午糭禮券買6送1

鴻福堂今年推出3款鹹糭及1款甜糭，想同親友分享但要保持社交距離，可以考慮寄送禮卡，或者用鴻福堂APP分享e券功能傳送給親友。由即日起至6月12日，凡買任何端午糭禮券／e券滿6張，即送端午糭禮券／e券1張（為同一單據上最低價格之端午糭）。

端午糭款式包括：原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糭／黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糭／原粒瑤柱金腿香菇上海糭／陳皮豆沙蓮子百合梘水糭

產品及優惠詳情


3.一粥麵：落單滿$100　即享全單9折優惠

即日起，一粥麵手機叫餐外賣自取滿100元即享全單9折，無論買一粥一麵、乾炒牛河、雲吞雞鍋或任何產品都適用。

 一粥麵外賣自取

 

撰文︰hket小編

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