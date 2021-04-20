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嘆Superfood健康早餐　美心藜麥胚芽早晨吐司$16

精明消費 09:00 2021/04/20

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美心西餅用Superfood「藜麥」製成美味麵包，獨有藜麥香味加上升級麵糰配方，麵包質感更鬆軟綿密仲有香噴噴麥香。喺4月25日之前都可以用限時抵食價16元嘆到，原價18元！每日供應有限，售完即止。


撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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