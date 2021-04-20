嘆Superfood健康早餐 美心藜麥胚芽早晨吐司$16 精明消費 09:00 2021/04/20 分享： 美心西餅用Superfood「藜麥」製成美味麵包，獨有藜麥香味加上升級麵糰配方，麵包質感更鬆軟綿密仲有香噴噴麥香。喺4月25日之前都可以用限時抵食價16元嘆到，原價18元！每日供應有限，售完即止。 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 網上落單外賣自取 八月花及八月居全單75折 2021/04/19 網上落單外賣自取 八月花及八月居全單75折 城景國際樂雅軒 預訂龍蝦花膠海皇宴享9折 2021/04/19 城景國際樂雅軒 預訂龍蝦花膠海皇宴享9折 【好去處】南區一日遊！坐舢舨遊避風塘兼嘆南歐美食 2021/04/18 【好去處】南區一日遊！坐舢舨遊避風塘兼嘆南歐美食 北角皇都戲院辦活化展覽 先登記會員有機會入場 2021/04/17 北角皇都戲院辦活化展覽 先登記會員有機會入場 AEON卡OK便利店單一簽帳滿$20即減$5 2021/04/16 AEON卡OK便利店單一簽帳滿$20即減$5 著數優惠 麵包 烘焙 美心 產品