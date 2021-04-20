7-ELEVEN買台式飯糰送陽光檸檬茶 精明消費 10:30 2021/04/20 分享： 7-ELEVEN新出咗2款台式飯糰，𠵱家去買任何7-SELECT台式飯糰，即送陽光檸檬茶330毫升1包！有着數之餘仲可以試埋新嘢。優惠期由至4月23日，所有價格以個別店舖為準。 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 嘆Superfood健康早餐 美心藜麥胚芽早晨吐司$16 今日 嘆Superfood健康早餐 美心藜麥胚芽早晨吐司$16 網上落單外賣自取 八月花及八月居全單75折 2021/04/19 網上落單外賣自取 八月花及八月居全單75折 城景國際樂雅軒 預訂龍蝦花膠海皇宴享9折 2021/04/19 城景國際樂雅軒 預訂龍蝦花膠海皇宴享9折 【好去處】南區一日遊！坐舢舨遊避風塘兼嘆南歐美食 2021/04/18 【好去處】南區一日遊！坐舢舨遊避風塘兼嘆南歐美食 北角皇都戲院辦活化展覽 先登記會員有機會入場 2021/04/17 北角皇都戲院辦活化展覽 先登記會員有機會入場 著數優惠 檸檬 7－Eleven