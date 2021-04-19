加密貨幣 vs 代幣

上星期加密貨幣市場最大事件是全球最大加密貨幣交易所之一Coinbase在美國納斯達克交易所正式上市（股票代號COIN），這標誌着加密貨幣歷史旅程的新一頁。

筆者認為過去3個月，世界對加密貨幣的看法有一個明顯的轉變。從一些大的投資銀行開始加密貨幣投資、日漸增長加密貨幣ATM的數目和一些加密貨幣交易平台的信用卡及積分連繫問世等等，便可以看出世界對加密貨幣的認同度明顯提高。這表明用數字貨幣或加密貨幣等的趨勢加速確認和落地。所以身為普通市民，應該盡快去了解學習新世界即將來臨的轉變，和怎樣去適應這個新的環境。情況有如5、6年前從未有過手機QR code支付一樣，現時竟可以用QR code代替八達通坐地鐵。同樣地，筆者認為不久將來這些加密貨幣或電子貨幣，會取代現鈔及硬幣。

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新冠病毒令普通人盡量避免接觸現金，而持續的量化寬鬆又令到普通市民的薪酬追不上通脹，更追不上商家對日常生活必需品的價格調整的上漲。嗚呼哀哉，做這世紀的人就被迫要擁抱這個明知十分荒唐的世界系統。無他，前人做錯事，後人就要承受。漸漸地，世界有些人會想：倒不如我負世界也不要世界負我。在生活愈來愈艱難的情況下，所有人類為求生存也容易理解會偏向適應新請的路而行。因此身在這個金融體系，現時加密貨幣市場有超過9000隻加密貨幣也容易理解了，畢竟有一部分人認爲加密貨幣市場的表現代表着人們對法定金融體系的不滿意程度。但這當中有好也有不好。筆者以往也曾在專欄分享過，全世界9000多隻加密貨幣之中，只要8隻貨幣就已經可以代表超過整個市場的80%市值，那麼其餘那些貨幣又有甚麽作用或者意義呢？

其實，全世界的加密貨幣可以分爲兩大類──加密貨幣（coins）和加密代幣（tokens）。通常來說，這兩者的區別主要在於加密貨幣通常作爲法定貨幣的取代物品，背後沒有實體資產作爲後備；而加密代幣通常由「代幣化」（Tokenization）得到，背後有實物作爲支持，可能代表某些實體資產的一部分，或者可以兌換一些產品和服務，甚至代表某些公司的股權。

不要相信「天上掉餡餅」

大家最瞭解的比特幣就是加密貨幣，雖然一個比特幣現價超過6萬美元，但是其背後並無任何實體資產支持。因爲它作爲最早的加密貨幣出現，並穩定運行數年之久，所以其價值有較多人認同。加密代幣也是類似，例如USDT作爲穩定幣的代表，目前廣泛應用於各類交易，市值極高。筆者相信，在這9000多隻加密貨幣中亦有大量仍未受到大家認同和追捧的加密貨幣和代幣，只需假以時日，其中一些出色的代表便能夠證明其價值。但筆者亦要提醒各位，加密貨幣市場魚龍混雜，不乏不法分子利用加密貨幣市場波幅較大，以及部分投資者急於求成，追求可能的高回報而罔顧風險的心理，使用一些冷門的加密貨幣騙取錢財「割韭菜」，使投資者遭受損失。所以希望各位擦亮眼睛，不要相信所謂「天上掉餡餅」的好事，在進行投資時保持謹慎。祝各位財運亨通，我們下期再見。

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