【數字經濟】建設數字中國　對傳統經濟衝擊不容忽視

近年來，伴隨互聯網快速發展，數字經濟蓬勃興起，尤其是在環球疫情期間，更凸顯出其獨特的經濟價值，促進了社會消費及就業，對GDP貢獻比重也愈益顯著，因而成為各大經濟體未來可持續發展的要素，亦是各地政府最為看重的其中一環。對於中國來說，數字經濟早着先機，納入國家發展策略，但同樣面對着不少挑戰。

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兩大路徑建設「數字中國」



據工信部數據顯示，在「十三五」期間，中國數字經濟年均增速超過16.6%，單是在2019年相關經濟規模就達35.8萬億元人民幣，佔GDP比重逾36.2%，對經濟增長貢獻率更達67.7%，其發展活力不斷增強。而在今年開啟的「十四五規劃」，中央明確提出建設「數字中國」，強調抓緊機遇，以激發市場活力，加速經濟發展及產業現代化。早前中國信息通信研究院更預測，2025年中國數字經濟規模將會達到60萬億元人民幣 ！



可以看到的是，當前中國布局了兩大發展路徑，一是數字產業化，二是產業數字化。其實，數字產業化就是推動相關產業優化升級，加快突破關鍵核心技術，因而在政府政策激勵下，將可帶動例如電子信息製造、軟件和信息服務，以及雲計算、區塊鏈、人工智能及5G等發展。影響所及，中國近年亦催生了許多新智能產業如網聯汽車、無人機，以及移動支付、平台經濟等。

數字經濟蓬勃發展 衝擊傳統經濟



至於產業數字化，則是傳統實體產業通過深度融合新一代數字化技術，達到改造傳統製造產業的上下游作業模式，實現工業互聯網、高端智能化和綠色化，助力產業升級轉型的可持續發展，同時也可帶動新型基礎設施及技術研發的投資。



事實上，中國數字經濟蓬勃發展就意味着各種商業模式及形態不斷創新，既打通了供應與需求的信息渠道，亦打破地理時空限制，雙方可及時作出買賣決定，有效地釋放出消費潛力及創造銷售，我們從疫情期間綫上消費愈益旺盛可見一斑。同時，由此亦培育出大量新的個體經濟，創造了新的就業崗位，而接地氣的直播電商、跨境電商平台和互聯網金融，不但提升消費理念，亦豐富了消費渠道，助益中國近年倡導的「雙循環」刺激經濟。去年中國在疫情之下實現經濟正增長，蓬勃的數字經濟實屬是一大貢獻。

加快基建建設 避免擴大區域鴻溝

無可否認，中國受益數字經濟蓬勃發展，但亦同時迫切需要紓解所帶來的種種問題。其中，比較明顯的是對傳統經濟的衝擊，例如互聯網平台網購搶了實體零售店大量生意，尤其網企巨頭藉着資金優勢及技術進行擠壓，傳統行業小商販根本難以招架，形成強者愈強的贏者通吃壟斷局面。雖說是商業競爭原則，但中小企對經濟貢獻也不可忽視，政府大可透過政策措施，以達到較公平的利益再分配。

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中國另一問題是數字化鴻溝擴大，形成區域經濟發展不均，出現了數字經濟紅利城市多農村少，東部多西部少的格局，這主要是由於投資回報，城鄉居民年齡差異造成，以致互聯網普及率也有落差。因此，政府應加快數字設施基建，統籌互聯網及智能化對落後地區的支持力度，強化區域間的合作對接和優勢互補作用。同樣，大企業與中小企基於資金實力差異，對數據資源累積應用及轉型也有大差距，政府理應引導大數據，鼓勵企業不同產業鏈協同發展，並加快實現數字技術研發等各環節的融合。

訂立監管制度保障個人私隱



在眾多的問題挑戰中，最為民眾關注的相信是數據安全及監管治理，由於是涉及個人私隱及數據遭販賣使用，建立一套有效的監管體系及優化數據共享風險可控制度更是刻不容緩。對於企業來說，制定健全的數據資源產權、跨境傳輸和安全保護基制和標準規範，無疑也是同樣重要。因此，政府在平衡國家安全、商業利益和個人私隱的前提下，若能適切地運用技術及行政手段，並加以立法，則可以進一步完善及加快推動數字經濟，鞏固國家經濟未來可持續發展。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。