集合吧「積金好僱主」！即日起至6月30日接受報名提名

新冠肺炎疫情自去年起嚴重打擊本港經濟，即使前景不明朗，本港仍然有很多有心的好僱主願意為僱員多走一步，提供額外的退休保障。由積金局舉辦的「積金好僱主」嘉許計劃今年正式踏入七周年，計劃正正是為了表揚這些為員工提供更佳退休福利的僱主，歷年來已有超過2,200間公司及機構獲頒這項殊榮，特別是去年的嘉許計劃，雖然受到新冠疫情影響，但仍有破紀錄的1,671名僱主獲得表揚，反映他們願意為僱員的退休福祉多走一步！

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2020-21年度「積金好僱主」嘉許計劃由2021年4月1日至6月30日接受報名及提名。為特別表揚和鼓勵多年來不斷為僱員優化退休保障的公司或機構，今年設有兩個特別獎項，若僱主符合相關條件，將會獲頒以下特別獎項：

「積金好僱主5年+」︰

連續五年或以上獲嘉許為「積金好僱主」的公司／機構。

「全能積金好僱主」︰

僱主如同時符合以下5項條件，即獲殊榮︰ 1. 連續七年獲嘉許為「積金好僱主」；及

2. 提供多於一個強積金計劃；及

3. 為部分或所有僱員作出強積金自願性供款；及

4. 榮獲「電子供款獎」；及

5. 榮獲「積金推廣獎」。

今年計劃涵蓋2020年4月1日至2021年3月31日。有興趣成為「積金好僱主」的公司／機構，可於「積金好僱主」專頁直接填寫表格及遞交申請，或透過電郵、傳真或郵遞提交申請。僱員如欲提名所屬公司／機構成為「積金好僱主」，亦可遞交提名表格。

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2020-21年度「積金好僱主」嘉許計劃的結果，將於今年10月公布。積金局將會頒發證書予獲嘉許的僱主，並將有關名單上載至積金局網站，以作公開表揚。各位好僱主亦有機會獲邀在不同平台與大眾分享其關顧員工退休福利的心得！

各位好老闆請立即行動，報名成為新一屆的「積金好僱主」！