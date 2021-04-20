【美股分析】重視物流基建投入　俄羅斯電商Ozon實踐一小時送遞服務

另一隻有增長潛力的電商股為俄羅斯電商Ozon（美：OZON）大家可能未必聽過。Ozon是俄羅斯電商平台，於2020年11月才上市，屬一隻半新股。Ozon首日掛牌大升33.9%，之後曾經直逼70美元關口，是近日才一度跟隨整體科技股回落，但已收復不少失地，重返60美元水平。

俄首間自設物流中心電商

Ozon的表現在疫情中依然有勁，2020年全年，GMV超過1,970億盧布，按年上升逾144%。全年定單量達7,390萬張，增幅132%。截至去年12月底止第四季GMV按年大增逾140%，至超過740億盧布。期間定單量增加137%，至2,960萬張。在第三季營運現金流已由負轉正，於第四季更擴大至達106億盧布，反映營運現金狀況持續好轉，公司經營狀況更為穩健。



名牌服飾電商Farfetch具增長潛力︰按【上一頁】

Ozon能夠成功，可歸功於其對物流基建的投入，令其擁有競爭優勢。公司是俄羅斯首間自設物流中心的電商平台，目前在莫斯科、聖彼德堡等地設有9個物流配送中心，涉及總面積達23.1萬平方米。

多個城市提供一小時送遞

此外，營運的速遞車隊數目達2,700架，在全國自設1.33萬個交貨點及超過9,000個取貨智能櫃。在強大網絡配合下，已能在俄羅斯多個城市提供一小時送遞服務。

為配合電商平台發展，業務已拓展至借貸、電子支付，以至網上旅行社。在借貸業務，Ozon會向消費者提供短期借貸或分期付款選擇；另會向商戶提供融資作為營運資金及推動銷售。現時已有超過45萬張Ozon扣帳卡，使用該卡消費可取得Ozon積分作為回贈，Ozon卡持有人的購買頻率較平均高出6成。

實際上，俄羅斯的電商發展仍在早期階段，在2020年滲透率約9%，較4,560億美元零售市場規模仍很低，而且頭三大電商總市佔率只有約24%，市場相對分散。因此，Ozon未來增長空間是十分充裕。

Ozon預期2021年的GMV可以錄得90%增長；至於資本開支計劃投入200億至250億盧布。

總結而言，電商是未來的大趨勢，將不會逆轉，Farfetch是專注於奢侈品行業，而Ozon則主力開拓俄羅斯業務，兩者都有其獨特概念，值得伺機吸納。

【原文︰兩隻可買的獨特電商股】（收費文章）

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