如何盡量避免賺息蝕價？　留意3大因素

有投資者重視股息收益與增長回報，所以不少人都會考慮持有收息股，利用高息股長綫收息，但有部分投資者會選擇在除淨日前入市，打算賺取股息後在短時間內沽售離場，就有可能出現「賺息蝕價」的情況。如果投資者想買入收息股收息的話，怎樣才可以做到「財息兼收」？

1. 聚焦股價波動性低的板塊

雖然收息股有機會因外圍因素而在短綫跟隨大市出現調整。不過，投資者亦可以盡量在波動性較低的板塊當中尋找目標，尤其是需求不會完全因經濟環境變差而出現大變動的板塊，例如公用股。這些板塊的股份大部分有穩定的股息分派政策，而且股價大部分時間都會相對平穩，因此就算短綫操作也會較少出現賺息蝕價的問題。

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2. 留意公司的財務狀況

投資者應了解企業的財務狀況，因為若企業的業績持續欠佳，而情況又遲遲未能得到改善，管理層便有可能因為利潤縮減而削減派息。要注意這個情況有可能是企業整體財政狀況惡化，不單止影響派息政策，而是長遠對公司發展不利，更有機會令長綫資金撤離而使股價向下發展。

3. 忌受消息左右投資步伐

從投資步伐而言，投資者若盼望長綫賺取股息收益與增長回報，便不應該仿效短綫投機的方式，以消息面來炒股獲利。因為單靠消息出現時入市，容易打亂散戶自身的投資步伐，相反，投資者宜考慮以「平均成本法」加注或入市，即是定期把資金配置在心儀的股票上，這樣才較有機會避免「賺息蝕價」的風險。

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責任編輯：梁宇碩

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