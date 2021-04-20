【美股分析】名牌電商Farfetch　擊中內地奢侈品需求潛力足

美股近日表現強勢，不單道指持續創歷史新高，連早前偏弱的納指都躍躍欲試歷史頂峰，高增長科技股或許能再受市場追捧，兩隻電商股大家不妨放入監察名單，又或伺機吸納，先講第一隻。

Farfetch未受疫情打擊



如果大家有買名牌服飾，對Farfetch（美：FTCH）一定不會陌生。Farfetch目前銷售品牌逾3,000個，來自超過50個國家，貨源有來自品牌持有人直接供貨及由買手精挑細選。

Farfetch在去年增長依舊，未受疫情打擊，2020年商品交易總額（GMV）達31.9億美元，按年上升48.9%；收入增加63.9%，至16.7億美元。毛利7.7億美元，上升67.6%；毛利率擴闊1.1個百分點，至46.1%，全年經調整經營現金虧損大幅收窄60.9%，至4,743萬美元。

再看，第四季GMV達10.58億美元，按年上升42.8%。期內收入增加41.3%，至5.4億美元。毛利2.49億美元，上升41.4%；整體毛利率維持46.1%。值得留意，公司首次錄得經調整經營現金溢利1,037萬美元，較上年同期虧損1,800萬美元，出現明顯改善。名牌抗經濟周期能力很高，尤其Farfetch平台擁有多個知名品牌。

聯手阿里拓中國市場

為了進一步拓展市場及保持增長，Farfetch在去年與阿里巴巴及Richemont展開合作，並於今年3月在天貓等平台推出奢侈品頻道。除了兩強合作外，Farfetch亦很着重本地化，有推出附有即時通訊功能的自家App，而且很多銷售亦是由應用程式而來。在客戶體驗上也下了很多功夫，好像會舉辦尊享的名店展覽及私人晚宴。Farfetch同時透過微訊及小程序等與客戶保持緊密聯繫，更會打造VIP生態圈。

展望今年表現，管理層估計，今年GMV按年增加介乎30%至35%，全年經調整經營現金溢利率介乎1%至2%。單看指引，數據看來相對保守，惟管理層向來都傾向謹慎，所以大家可自行調節。

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