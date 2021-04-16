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【電子消費券】政府推能電子消費券　有助帶動本港電子支付發展?

博客 19:10 2021/04/16

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【電子消費券】政府推能電子消費券　有助帶動本港電子支付發展?

政府向合資格市民派發電子消費券，並公佈四家負責執行5,000元政府消費券的電子支付營運商，名單大致上與預期相若，八達通、AlipayHK和WeChat Pay HK都是大熱門，只是沒想到有大銀行撐腰的PayMe會落敗。至於Tap&Go，貴為香港第一代的電子錢包，更同時兼備銀聯和MasterCard。

至於消費券何時派、如何派和如何用，通通未有答案，似乎要多等兩三個月才有詳情。

薑餅人同時在四家電子錢包都開設了戶口，用得最多的當然是八達通，因為透過iPhone一嘟便完成交易，AlipayHK和WeChat Pay HK通常會用作支付大額交易，因可直接從銀行戶口中過數，毋須自行轉賬。至於拍住賞主要用作繳費之用。

料八達通主導今次消費券計劃

老實說，今次政府雖然以鼓勵電子支付發展而「化簡為繁」，但從目前的趨勢來看，八達通應該會主導著今次消費券的計劃。無他的，現時香港人皆有一張八達通在身，本身已在日常生活中使用，問題是要如何把5000元消費券注入八達通內。

薑餅人相信離不開以下兩種途徑：

1.透過八達通app

2.透過設於港鐵站的領取交通津貼機拍卡

相信這兩大渠道已可顧及大部人的需要。

至於有關提升八達通儲值上限至3000元，相信軟件可設計到在領取消費券時自動提升上限，那麼用戶便不怕得物無所用了。

八達通能自動將消費分類

有關消費券不能用作搭車用途，按目前八達通能自動將消費分類的聰明才智，系統應可自行一卡兩戶口，搭車時扣儲值額，購物時便扣消費券，至於用家可否選擇扣賬的戶口，就要交由八達通公司交代了。

其他的電子錢包，相信也會將消費券放入戶口內，若能由用家在app中選擇使用的款項，這便更能迎合用戶的需要。事實上，像拍住賞一個用戶可同時持有兩張支付卡，這項功能更為必要。

首要任務鼓勵商戶裝機收款

不過，說到底要推動電子支付，首務是要鼓勵商戶裝機收款，否則只是一場空談。

有業界說目前已有七成商戶安裝了電子支付機，今次消費券可望將滲透率提升至八成。餘下的兩成相信是小販、菜販或肉檔及的士司機的經營者。目前問題是如何讓商戶以同樣的成本來接受電子支付，這樣才能增加商戶裝機的誘因。

交易費用叫商戶卻步

由於政府要求電子支付平台要在消費券計劃進行時，降低或免除商戶的裝機成本及交易費用，因此商戶在這段時期理論上是可以免費升級接受電子支付，但交易費用方面則相信是令商戶糾結的地方。皆因四個平台都要收取1.2%至1.5%的交易費用。

雖然比例看似不多，但對商戶來說是少數怕長計，每100元生意便要貢獻1.5元。有業界估計整個計劃可帶動4000億元消費，1%交易費已是40億元，當然有人反駁說小財不出大財不入，但由於交易費用是由支付商收取，支付商要如何與商戶分享這部份的收入，成為香港電子支付能否繼續發展的關鍵。

撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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