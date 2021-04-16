奢華再現　賓利全新 SUV Bentayga V8

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SUV，在現今世代裏幾乎每個車廠都有一款。但要數全球最豪華的SUV的話，毫無疑問，賓利（Bentley）的Bentayga必定入圍。賓利自2015年11月推出首部SUV Bentayga後，多年來深受老闆級用家歡迎，更堪稱為全球第一款超豪華級數的SUV。
相隔5年，賓利終於在去年推出全新的Bentayga V8，無論外在、內在或是性能配備上都有所升級，更突顯英國百年老牌的非凡氣派。
無懼疫情，賓利在2020年6月中時一口氣在全球發表了兩部全新版本的Bentayga，包括是入門版的Bentayga V8，以及特別版的Bentayga V8 First Edition。兩款車整體外形及性能基本上一致，最大分別莫過於是車身細節位、內飾及額外配備等，滿足不同要求的車主。
醒目水晶切割頭燈
先說入門版的Bentayga V8，相比起5年前的上代是有種煥然一新的感覺。全新Bentayga的車身外觀，靈感是源於第三代全新Continental GT及Flying Spur車系，並換上一塊四四方方及更高更大的鬼面罩，sporty味更濃。
再加上賓利近年的招牌水晶切割Matrix LED頭燈，橢圓形4隻眼仔非常精靈，為一向嚴肅的「老闆車」增添幾分跳脫感。
車尾亦有大改動，同樣參考Continental GT及Flying Spur設計，包括換上全新尾門及扁橢圓形的封閉式尾燈，車牌位置也下移至後泵把位置，令車尾賣相更簡約。而分體式的運動死氣喉同樣改為橢圓形，尺寸更比上代寬大，與頭燈、尾燈互相呼應。
內櫳配飾華麗高貴
全新Bentayga有多達3種座椅配置選擇，除標準的5座外，還可選後排獨立兩座的4座，以及3排7座，令車廂空間更靈活實用。而以往僅限於4座的後座通風功能，這次於5座車型亦會出現。
後座並採用全新框架，令座椅可調校的傾斜角增加一倍，最闊時的腿部空間比上代增加100毫米，乘客自不然坐得更舒適，不過車身比想像要高，上落時要較留神。
而賓利內櫳向來都達一定高水平，這次也不例外，中控台的改動可謂是最吸睛，中央的傳統牛眼式出風口，就被仿賓利Logo的鍍鉻邊框出風口配搭圓形Breitling小時鐘所取代，下方則設有全新高解析度10.9吋觸控式屏幕，並有無綫Apply CarPlay系統。
值得一提是，與新Flying Spur一樣，新款Bentayga的後座設置有5吋的觸屏式遙控裝置，讓乘客可隨意調校車廂各設備及功能，非常貼心。
電子吸震平穩舒適
至於性能方面，新一代Bentayga搭載了賓利大獲好評的4.0升雙渦輪增壓V8引擎，配合8速自動變速波箱，最大馬力達550匹，峰值扭力則有770Nm，最高時速可達290km/h，而0-100km/h加速只需4.5秒，加上主動氣壓懸掛及電子升降吸震控制的加持，過彎行車夠平穩，或可切換至8種公路或越野動態駕駛模式，滿足駕駛快感。
【同場加映】豪華特別版︰Bentayga V8 First Edition
這款豪華特別版的Bentayga V8 First Edition，比起Bentayga V8更早抵港。驟眼看，兩者外形上9成相似，唯獨是車身上的銀色配飾改為Blackline亮黑色，C柱兩則更鑲有First Edition徽章，別樹一格。
內櫳變化則較明顯，最特別是可選配首次於賓利出現的深灰色立體鑽石紋鋁製拉絲飾面，座椅除有對比色及手工十字縫綫外，還繡有First Edition字樣，並配置了Naim for Bentley的高級音響系統，而車門打開時，更會有賓利飛翼logo的投射迎賓燈，有型之餘更顯高貴。
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規格表
售價：HK$3,484,856起
車型：5門5座位SUV
引擎：3,996cc雙渦輪增壓V8引擎
最大馬力：550ps/6,000rpm
最大扭力：770Nm/2,000-4,500rpm
傳動：全時四驅、8速自動變速
車身：5,125×2,222×1,728mm
輪軸距：2,995mm
平均耗油量：13.3L/100km
0-100km/h加速：4.5秒
極速：290km/h
查詢：賓利香港-錦龍（2111 1798）
欄名 : 型男玩物誌