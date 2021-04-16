奢華再現　賓利全新 SUV Bentayga V8

▲ 21吋輪胎上有全新進氣口，驟眼看如加長了的「B」字般，車門下方銀色飾條也是新設計，再綴以V8專屬徽標。

SUV，在現今世代裏幾乎每個車廠都有一款。但要數全球最豪華的SUV的話，毫無疑問，賓利（Bentley）的Bentayga必定入圍。賓利自2015年11月推出首部SUV Bentayga後，多年來深受老闆級用家歡迎，更堪稱為全球第一款超豪華級數的SUV。

相隔5年，賓利終於在去年推出全新的Bentayga V8，無論外在、內在或是性能配備上都有所升級，更突顯英國百年老牌的非凡氣派。

▲ 相隔5年多，新一代Bentayga終於登場，換上橢圓形大眼仔頭燈，非常sharp醒。

無懼疫情，賓利在2020年6月中時一口氣在全球發表了兩部全新版本的Bentayga，包括是入門版的Bentayga V8，以及特別版的Bentayga V8 First Edition。兩款車整體外形及性能基本上一致，最大分別莫過於是車身細節位、內飾及額外配備等，滿足不同要求的車主。

▲ 全新設計的車尾，換上如GT及Flying Spur的尾燈，車牌位置亦下移，令車廠標誌更突出。

醒目水晶切割頭燈

先說入門版的Bentayga V8，相比起5年前的上代是有種煥然一新的感覺。全新Bentayga的車身外觀，靈感是源於第三代全新Continental GT及Flying Spur車系，並換上一塊四四方方及更高更大的鬼面罩，sporty味更濃。

再加上賓利近年的招牌水晶切割Matrix LED頭燈，橢圓形4隻眼仔非常精靈，為一向嚴肅的「老闆車」增添幾分跳脫感。

▲ 新一代Bentayga新增兩款飾面設計，有寇阿相思木及弦切胡桃木飾面，感覺更奢華。

車尾亦有大改動，同樣參考Continental GT及Flying Spur設計，包括換上全新尾門及扁橢圓形的封閉式尾燈，車牌位置也下移至後泵把位置，令車尾賣相更簡約。而分體式的運動死氣喉同樣改為橢圓形，尺寸更比上代寬大，與頭燈、尾燈互相呼應。

▲ 新車首次引入具備加熱及清潔功能的風擋雨刷器，每個雨刷器有22個清洗噴嘴，能提升擋風玻璃的清潔。

內櫳配飾華麗高貴

全新Bentayga有多達3種座椅配置選擇，除標準的5座外，還可選後排獨立兩座的4座，以及3排7座，令車廂空間更靈活實用。而以往僅限於4座的後座通風功能，這次於5座車型亦會出現。

▲ 傳統賓利B字波棍有得留低，後方更設有手機無綫充電裝置，夠方便。

▲ 出風口換上新look，左右兩邊出風口配圓形Breitling小時鐘，猶如賓利logo般。

後座並採用全新框架，令座椅可調校的傾斜角增加一倍，最闊時的腿部空間比上代增加100毫米，乘客自不然坐得更舒適，不過車身比想像要高，上落時要較留神。

而賓利內櫳向來都達一定高水平，這次也不例外，中控台的改動可謂是最吸睛，中央的傳統牛眼式出風口，就被仿賓利Logo的鍍鉻邊框出風口配搭圓形Breitling小時鐘所取代，下方則設有全新高解析度10.9吋觸控式屏幕，並有無綫Apply CarPlay系統。

值得一提是，與新Flying Spur一樣，新款Bentayga的後座設置有5吋的觸屏式遙控裝置，讓乘客可隨意調校車廂各設備及功能，非常貼心。

▲ 後座乘客可用5吋觸屏式遙控裝置來調校座椅加熱按摩、多媒體系統、氣氛燈及車窗太陽簾等功能。

電子吸震平穩舒適

至於性能方面，新一代Bentayga搭載了賓利大獲好評的4.0升雙渦輪增壓V8引擎，配合8速自動變速波箱，最大馬力達550匹，峰值扭力則有770Nm，最高時速可達290km/h，而0-100km/h加速只需4.5秒，加上主動氣壓懸掛及電子升降吸震控制的加持，過彎行車夠平穩，或可切換至8種公路或越野動態駕駛模式，滿足駕駛快感。

▲ 搭載4.0升雙渦輪增壓V8引擎，以SUV來說表現不錯。

【同場加映】豪華特別版︰Bentayga V8 First Edition

這款豪華特別版的Bentayga V8 First Edition，比起Bentayga V8更早抵港。驟眼看，兩者外形上9成相似，唯獨是車身上的銀色配飾改為Blackline亮黑色，C柱兩則更鑲有First Edition徽章，別樹一格。

內櫳變化則較明顯，最特別是可選配首次於賓利出現的深灰色立體鑽石紋鋁製拉絲飾面，座椅除有對比色及手工十字縫綫外，還繡有First Edition字樣，並配置了Naim for Bentley的高級音響系統，而車門打開時，更會有賓利飛翼logo的投射迎賓燈，有型之餘更顯高貴。

▲ 這款豪華特別版的Bentayga V8 First Edition，比起Bentayga V8更早抵港。驟眼看，兩者外形上9成相似，唯獨是車身上的銀色配飾改為Blackline亮黑色，C柱兩則更鑲有 First Edition徽章，別樹一格。

▲ 內櫳變化則較明顯，最特別是可選配首次於賓利出現的深灰色立體鑽石紋鋁製拉絲飾面，座椅除有對比色及手工十字縫綫外，還繡有First Edition字樣。

▲ 配置了Naim for Bentley的高級音響系統，而車門打開時，更會有賓利飛翼logo的投射迎賓燈，有型之餘更顯高貴。

---------------------------------

規格表

售價：HK$3,484,856起

車型：5門5座位SUV

引擎：3,996cc雙渦輪增壓V8引擎

最大馬力：550ps/6,000rpm

最大扭力：770Nm/2,000-4,500rpm

傳動：全時四驅、8速自動變速

車身：5,125×2,222×1,728mm

輪軸距：2,995mm

平均耗油量：13.3L/100km

0-100km/h加速：4.5秒

極速：290km/h

查詢：賓利香港-錦龍（2111 1798）