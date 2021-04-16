仲裁解決商業糾紛　省時又慳錢

每當遇上商業糾紛，我們都想盡量採取打官司以外的解決方案，以節省不必要費用。當中較普遍的方案是仲裁。到底仲裁是否一個適合自己解決爭議的方法？

仲裁是一種以非公開形式解決爭議的程序，由獨立第三者解決爭議。仲裁會根據所訂立已包含在簽訂的商業合約中的協議條款進行；但如果合約內並無仲裁條款，雙方仍可選擇在爭議發生後才訂立仲裁協議，但任何一方不得強迫另一方透過仲裁解決爭議。

然而，如仲裁程序已展開，根據香港法例第609章《仲裁條例》，仲裁協議的一方在任何法院展開針對另一方的法律訴訟程序，後者可堅持進行仲裁及向有關法院申請擱置已展開的訴訟程序。

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只需向另一方發出書面通知述明爭議的一般性質即可展開仲裁。對於送達至海外給另一方的仲裁通知，一方只需以傳真或電郵發出通知即可。這突顯出採用仲裁解決爭議既簡單快捷又毋須正式手續的優點。選擇仲裁員方面，雙方可委任任何人士擔任仲裁員，除非仲裁協議中有規定相關要求。

仲裁程序方面，申索人一般要求仲裁員與雙方舉行一次初步會議。仲裁員會決定仲裁規則、收費標準和送達狀書、交換文件清單及交換證人供詞的時間表。雙方會在聆訊前交換證據以決定是否可就一些事實達成共識，減少聆訊所需的時間。在考慮證據及雙方的陳詞後，仲裁員便會作出裁決。

由此可見，仲裁屬解決商業糾紛方法的不二之選，節省不少時間和費用。但我們亦緊記要事前好好向律師諮詢意見，避免突發事情發生。

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