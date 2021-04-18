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初期病徵不明顯　預防胃癌由生活習慣開始

個人增值 19:00 2021/04/18

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香港人近期可謂聞胃癌色變，其實胃癌肆虐並不是近年才出現的事情。根據醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，胃癌向來都高踞香港10大常見癌症之一，死亡數字只排在肺、腸、肝、乳、胰癌之後，但卻從來沒有被認真關注。

【58歲晚期肺癌婦有藥無錢醫　每三星期需花上2萬元治療：按此

胃癌初期病徵不明顯

胃是消化系統的一部分，會分泌胃酸幫助消化，並把食物研磨成小塊，然後透過腸道蠕動將食物逐步推到腸道繼續消化程序。當胃部細胞出現異變，發展成為惡性腫瘤，便是胃癌。

常言道病向淺中醫，但胃癌初期病徵並不明顯，如上腹痛、反胃、作嘔等等，都容易被忽略，很多時市民會隨便吃一兩粒胃藥，病徵被紓緩便當沒事。所以到出現消瘦、內出血或吞嚥困難的時候，已經為時太晚。不少患者在確診時已屆較晚期，增加治療的複雜性。

【本港糖尿病患者年輕化　57%新症患者僅40至64歲：按此

從生活入手預防胃癌

對於一般市民，最好的做法還是預防勝於治療，因為胃癌的高危因素如吸煙、飲酒、醃製或加工食物、肥胖、幽門螺旋菌感染等，都可通過生活習慣和藥物治療去改善。

在生活方面，建議大家實行健康的飲食原則，包括多吃蔬菜水果，每天宜最少吃2份水果及3份蔬菜，同時要減少進食高鹽食物，並要盡量採取健康烹調方法。而日常飲食多以植物性食物為主，如糙米、紅米、乾豆類、馬鈴薯等，減少進食紅肉，可以魚類、豆腐、雞等食物提供蛋白質，亦要避免或減少酒精攝取。另外，恒常運動也不能缺少，不但可以強化心肺功能，更是維持健康體重的重要一環。

責任編輯：周美好、李瑩

（節錄）

【原文：預防胃癌由生活習慣開始

撰文 : 林嘉安醫生

欄名 : 危疾知多啲

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