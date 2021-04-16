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保持清醒防被騙　睇清點防種金騙局！

個人增值 17:58 2021/04/16

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龐氏騙局因龐茲（Charles Ponzi）於上世紀20年代以郵票投機計劃而得名。前文提及在香港多稱這種騙案為「種金案」。事實上，類似這種「金字塔式騙局」的各種變體仍然存在於金融市場中。在2008年金融風暴前後，因崩盤而暴露的龐氏騙局數字更創新高。

騙局之所以能出現並得逞，往往都是在投資市場充斥過度貪婪的投資者，再加上經濟不景氣，令整體投資回報下滑時，就能令騙徒能有機可乘，以不合理的高回報利誘受害人作出投資。騙徒的目標多是傾向於進行固定利率投資而不夠成熟的投資者，尤其是依賴低風險、低回報的退休人士。在利率急降或長期處於低位時，因其收入減少而急於追求高收益的投資，但就會因而忽略其中涉及的風險。

【調查：近半受訪者曾遇網上騙案　平均損失逾1.7萬港元：按此

如何提防種金騙局？

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當投資者能保持清醒頭腦的話，其實不難察覺這些騙局都有一些相似的特徵：

1. 強調在零風險下獲高收益

眾所周知，高收益的投資通常意味着投資者需要承受較高的風險，面對的虧損有機會較大。因此，當出現低風險但可提供高回報的投資計劃時，就要保持質疑的態度。

2. 聲稱回報長期一致且快得可疑

如果當一種投資聲稱能每年都提供一致性的利潤回報時，亦都要小心。因為市場上往往充滿有關經濟、政治變化等不確定因素，這些因素都會影響投資產品的表現。在正常情況下，一致性回報只能維持短暫時間。另外，為了吸引投資者，其所產生的回報亦會極為快速。

3. 投資策略複雜難明

這些騙局有機會聲稱採用複雜的投資策略，包括涉及衍生工具、轉售或保險，以謀取高於正常的回報率。而騙徒的解釋通常會含糊其詞，讓人無法完全理解，並會將自己包裝成相關領域的專家，以混淆客戶視聽。因此，在投資前若有疑惑必須要查問究竟，先了解清楚。

4. 騙徒常催促投資

由於現今科技發達，資訊很易流通，因此為免騙局敗露引起懷疑。騙徒都會採取先下手為強的策略，催促投資者盡快做決定。

【一個月被騙逾千萬元　「殺豬盤」騙案如何運作？（附防騙貼士）：按此

5. 要求簽訂保密協議

由於害怕騙局被拆穿，騙徒會聲稱投資方案是商業機密，要求投資者簽訂一些保密合約協議。因此如遇上這些情況，必須保持警惕。

馬多夫高明在相對合理

但「道高一尺、魔高一丈」，美國史上最大宗龐氏騙局主腦、前納斯達克交易所主席馬多夫的騙局之所以能持續三十年，是因為它提供的不是高到難以置信的回報，只是8至12%，令人誤會這是一種安全穩定而相對合理的投資。種金騙局的壽命通常短至數月，回報太高很快就會有破綻，而馬多夫的投資計劃回報不高，反而令持續時間更長。另外，種金騙局需要不斷有新會員加入，但馬多夫的高明之處在於會選擇客戶，及只准許新加入投資者投資少許金額，讓投資者嘗過甜頭後，才讓他們慢慢加注，以減低投資者的戒心。

由此可見，即使種金計劃發展至沒有以上的特徵，投資者都要保持警覺性，最好清楚了解其全盤投資計劃，多抱懷疑的態度。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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