龐氏騙局策劃者馬多夫獄中去世　細數香港種金騙局

美國史上最大宗龐氏騙局主腦、前納斯達克交易所主席馬多夫本周三（14日）在獄中病逝，其最着名的事跡是在1970年代年設下世紀龐氏騙局，詐騙金額高達650多億美元（約5048.8億港元），並於金融海嘯時騙局才被揭發，其後被重囚入獄150年。

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何謂龐氏騙局？

龐氏騙局（Ponzi scheme）是一種非法傳銷方式，以虛假的投資項目作招徠，把後來投資者的資金，支付給前期投資者作利潤，以營造高利潤回報的假象，以誘使更多投資者入局。一旦新投資無以為繼，整個方案便會開始崩潰而敗露。

此詞因1917年意大利金融騙徒龐齊（Charles Ponzi）而得名，他趁第一次世界大戰後各國的經濟混亂局面，在美國波士頓開設所謂「證券交易公司」，並在短短數月吸引數萬名投資者，投資金額超過1,500萬美元，其後關閉公司夾帶私逃，其後世人便稱以相同手法歛財的騙案為「龐氏騙局」。

香港龐氏騙局事件

龐氏騙局不局限於國際市場，事實上香港亦曾出現過不少類似的騙局，香港稱之為「種金案」，種金騙局在香港於90年代出現，尤以「牛奶種金」事件較廣為人知。

牛奶種金事件

牛奶種金投資一案是90年代有一位澳洲籍男子在香港開設一間公司，聲稱可以牛奶培植一種特別的菌，用來作製造化妝品的重要材料，只要將一包粉狀的種子加入牛奶並蓋上保鮮紙30天便可。然後，公司就開始招攬會員，會員向公司購買相關配方，再將培植出來的菌交回公司，就會獲得可觀報酬。

由於最開初的會員確實會收到金錢，因此吸引了不少市民在後來加入。但後來有傳媒揭發所謂的種子只是脫脂奶粉，而該公司亦突然倒閉，令加入的會員蒙受龐大損失。

普達國際郵購公司種金案

四名男子在1999年利用一間資產值只得2元的空殼公司「普達國際郵購有限公司」，宣稱與多間零售商，包括大型超市、電器零售商及珠寶店均有生意來往，可以平價購入貨品再轉售受害人，讓受害人從中獲利。

其所推出「層壓式」種金計劃，在會員入會時，只需付188元入場費，並供款14期，每期供款3,500元，扣除每期可獲取的現金回贈，最後兩期獲免供款，便可以11,000元的投資額，獲取約14萬元利潤，年利息高達330%。會員更可以在期間累積的分數，換取公司「生意夥伴」，包括百佳、大快活、豐澤電器和馬莎百貨等公司的購物券，如能成功邀請新人加入，還可以不需自己供款，便獲現金回贈。

然而，在警方調查後發現公司根本沒有與所謂的「生意夥伴」來往，只是從這些零售商購入現金券送給會員享用，以吸引更多新會員加入。在整個計劃中，騙取會員約7億元投資額。

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日本公司Japan Life健康產品騙案

在2018年時，有區議員接獲超過120名市民求助，指向一間日本公司Japan Life投資健康產品，例如「元氣背心」、「健康離子枕」後，公司聲稱會協助他們出租產品，投資者每月會獲發6至10厘利息作回報，更可選擇短期計劃或長期計劃。然而，該公司的日本總部因日本政府執法而停止運作，香港分店亦陸續關門，投資者之後未獲派息及獲發還本金。事件在香港牽涉超過2,000名受害人，超過4億港元投資額。

當中，有受害人的投資期長達15年，在最初投資10萬元，並每月收取500元；更有老人將畢生儲蓄約400萬港元全數投資於該公司。

在回顧過去的種金騙局後，更重要的是知道如何提防，以此為鑑。如果想了解更多的話，請按下一頁。

責任編輯：鄭樂怡

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