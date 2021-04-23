第二季港股尋寶　新舊經濟輪轉完結未？

港股上季走勢波動，今季的表現將會何去何從？相信不少投資者都想知箇中的答案。新經濟及傳統經濟兩大板塊的後市走向受到市場所關注，到底新經濟股是否已調整完畢？還是繼續聚焦於傳統經濟板塊的格局？

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料工業股每股盈利跑贏大市

信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉認為，在周期性復甦所支持下，港股內低估值及與經濟關連度較高的價值型板塊有望受惠股份輪轉（Stock Rotation）而向好，較看好港股內的工業板塊。信安資產管理對工業板塊的2021年每股盈利增長預測為49％，較整體大市的27％增長幅度預測更為理想。

中資科技板塊仍有回調壓力

對於中國科技板塊則持審慎看法，認為雖然板塊整體受疫情影響較低，近期各大科網股亦已公布2020全年業績，大部分的業績均符合預期，甚至比預期更好。但市場氣氛出現變化，近期捱沽的中國科技板塊仍未止跌。

陳曉蓉預期，踏入第二季科技股板塊仍會處於震盪調整階段，大市回調過後的估值仍未算便宜。目前行業平均市盈率處於三年平均水平，估值或仍有調整空間。儘管科技板塊盈利增長可緩和市場對高估值的憂慮，但因中國收緊監管以避免行業過度擴張，以及中美政治風險仍會繼續困擾市場，影響部分企業估值。短綫而言，在債息升勢喘定及政治風險明朗化之前，板塊可能仍有回調壓力。

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由此看來，資金由新經濟股流轉至舊經濟板塊的趨勢仍然持續。總結對整體港股的看法，陳曉蓉認為疫情衝擊的負面影響正在逐步消退，加上中概股來港作二次上市使香港成為更重要的集資市場，吸引更多國際資本流入，在相關趨勢持續下，輕微看好港股市場。另外，她認為資金從高增長股票輪轉至價值型股票的速度，或因債券收益率上升而加快，港股的低估值股或能從中受惠。

責任編輯：梁宇碩

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