【新冠疫苗】憂不接種疫苗就被炒　打工仔權益誰來捍衛？

政府提出以「疫苗氣泡」作前提，有條件放寬現行餐飲業的防疫措施，包括員工接種疫苗及食客掃安心出行，可延長堂食時間及放寬每枱人數上限。消息公布後，不少打工仔均憂慮不接種疫苗或會失飯碗，亦有商戶表示難強逼員工接種疫苗。近日，有連鎖酒家要求員工在限期前接種疫苗，否則會停工。打工仔憂慮將陷入「不打疫苗就被炒」的困境，值得政府重視。

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員工權益VS商業利益 商家陷兩難

疫情下，酒吧已停業多時，而食肆亦受制於防疫措施，未能安排多人聚餐，加上營業時間縮短，生意大受影響。政府今次推出「疫苗氣泡」的方案，設定員工接種疫苗及食客掃安心出行等條件，讓商家不免在追求商業利益及保障員工權益中陷入兩難。

連鎖酒家譽宴早前向全體員工發信，要求譽宴員工在本月26日前，必須完成接種1劑疫苗，並將接種紀錄發送至人力資源部，否則將由29日起安排停工。若不宜接種，須提交醫生證明信以證身體狀況不適合接種疫苗。

與此同時，另一飲食集團叙福樓主席黃傑龍指，由於無法強迫人打針，員工接種疫苗就是應交由他們自己的決定，又指「2小時營業加6人一枱，當然吸引，但係我勉強仲有能力放棄」，又希望食客體諒集團食肆軟暫時未能夠提供服務至午夜12時。

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捍衛打工仔權益 不能單靠僱主良心

不同僱主的做法，孰好孰壞人言人殊，考慮僱員權益的被讚為良心僱主，但商家以商業利益為前提亦非無道理。但僱主為顧及商業利益，要求打工仔接種疫苗的情況或會趨常見。打工仔憂慮「不打疫苗就被炒」不無道理，但是每個人都應有選擇接種疫苗與否的自由，更重要是並非人人的身體狀況都適合接種疫苗。政府考慮推出「疫苗氣泡」前，應與商家討論有關條件的可行性，以及了解他們的難處，也要明白部分市民對疫苗存有戒心的理由。

平機會今就「疫苗氣泡」發聲明回應，舉例指出，若僱主強制員工接種新冠疫苗，否則解僱員工，做法將對患有嚴重疾病或懷孕婦女可能構成較大負面影響，故除非僱主有合理理由支持做法，否則可能構成關乎殘疾或懷孕的間接歧視。不過，到底「合理理由」是甚麼？政府、平機會及勞工處應盡早釐清事實，制定合適指引予僱主跟隨，否則，僱主向打工仔施壓，強逼接種疫苗，勞資衝突只會增加，更會令防疫措施失焦，得不償失。

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