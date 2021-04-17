▲ 【移民德國】港女遠嫁德國難抵鄉愁 由患抑鬱症到學懂享受生活

2010年，Cherie由生活多姿多采的香港嫁到德國圖林根州一個人口只有十萬的寧靜城市耶拿（Jena）市，生活環境的轉變加上文化差異，人生路不熟，令Cherie一度患上抑鬱症。慶幸女兒Hannah出生後令家中每日都充滿歡樂，而Cherie亦發展出自己的事業，更開設網頁「嫁『德』遠港媽，有個『德』意娃」跟大家分享她的生活點滴。

【港女移英30年經營物業管理 籲勿盲目追求倫敦名校區：按此】

難抵生活環境轉變 曾患抑鬱症

跟丈夫於2004年在網上認識，Cherie丈夫是德國人，兩人拍拖後已視對方為終身伴侶。Cherie在澳洲大學修讀語言及工商管理，2005年大學畢業後在香港做市場發展相關的工作，2009年便決定飛到德國先適應一下生活，同時在當地大學學習德文，2010年10月正式成為人妻。

婚後Cherie正式展開定居德國的生活，丈夫經營廣告公司，而Cherie也很快便在一間科研企業找到Marketing Assistant的工作，但由於生活平淡，Cherie覺得苦悶難抵，加上文化差異，總覺得德國人難以溝通。這種種都對Cherie造成很大衝擊，而且工作壓力大，2013年Cherie更患上抑鬱症。

我認識了其他移民到德國的女性友人，大部分人都想回自己國家，因為這裏太悶了。而且沒有親人在身邊，亦沒有工人幫忙，家務、照顧小孩，所有事情要親力親為。

幸好2014年Cherie誕下女兒Hannah後，生活變得充實起來，她更開設了網頁「嫁『德』遠港媽，有個『德』意娃」，除了跟大家分享她在當地的生活點滴，更提供德國產品代購服務，建立起自己的事業，亦令Cherie的抑鬱症康復過來。

▼ 點擊圖片放大 +2

理科專才移居機會大

2016年Cherie轉到一間經營醫療激光及光電子醫療的公司工作，更升為業務及市場發展分析員，她表示德國對於科研人員及工程師等專才需求甚殷，即使Cherie丈夫早在二人結婚前已經開設自己的公司，但也不能以僱主身份聘請Cherie當文職工作，因為德國政府要求外籍僱員，必需擁有國家所需要的專業技能，否則絕不會批出工作簽證，德國亦沒有投資移民，想移民當地絕對不容易，她說：

最簡單是在德國讀科學相關的課程，再獲聘為大學學者或公司研究員，伴侶及子女就可申請一個『陪讀簽證』，在德國住滿7年就可申請長居權。

不過大家還要考慮到子女讀書方面的問題，想入讀德國的公立學校非常困難，因為每間學校只有2、3個學位給海外學生，德語不但要有一定水平，各方面的表現更要非常出眾；報讀私校的話，每年學費約30至40萬港元。

【居獅城8年任攝影老師 港男分享成功入籍關鍵：按此】

兩間相連獨立屋 低至604萬港元起

Cherie所住的耶拿市亦是德國著名的「大學城」，近年愈來愈多留學生，故租盤變得非常搶手，亦帶動了樓價上升。她跟丈夫於2019年買入了現在居住的「Double House」，即兩間相連的獨立屋，她買的是其中一間，共4層高，頂層為閣樓，合共約2,000呎，還有一個花園，Cherie夫婦假日就會邀請朋友在花園BBQ。

▼ 點擊圖片放大 +2

Cherie透露由家駕車到市中心約10分鐘，好像她居所同類型的「Double House」，樓價比起幾年前已翻倍，大約65萬至80萬歐元（約604萬至743萬港元），如果近市中心的就要100至150萬歐元（約929萬至1,394萬港元）。由於市內地少，不會再有太多新樓出現，所以她估計樓價會繼續上升。不過幸好德國政府定立了法例禁止樓宇炒賣，所以樓價不會出現大幅度的升。

作者：梁靜詩

責任編輯：馮柏偉

（節錄）

【原文：80後德國人妻難抵鄉愁 由患抑鬱症到學懂享受生活】