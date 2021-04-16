  • 23°C
香港時間 : 2021416日 (週五) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】真漂綠假環保？南韓化粧品牌環保紙瓶竟暗藏膠樽

綠色金融 17:16 2021/04/16

分享：

近年環球投資趨勢環境、社會及管治（ESG）促使不少企業以可持續原則發展。不過，消費者及投資者，亦要留意企業會否存在漂綠（Greenwashing）的意圖，即企業宣稱自身對環境的付出但實際上卻是反其道而行。南韓化粧品品牌Innisfree最近推出的環保系列以紙造瓶子作包裝，被消費者揭發剪開包裝後，裡面竟是膠瓶，質疑品牌有誤導消費者之嫌。

【何謂漂綠？3條問題教你避開漂綠基金：按此

環保紙瓶竟暗藏膠樽　引漂綠爭議

南韓化粧品品牌Innisfree推出「Hello. I 'm a Paper Bottle」（你好，我是紙造的瓶子）的精華潔面液產品，但有消費者買回去後剪開包裝，發現裹面竟是個膠瓶，質疑品牌誤導消費者，更認為品牌有意漂綠，事件引發了有關所謂綠色產品標籤的討論。

■膠樽如何偽裝成環保紙瓶？按此即睇■

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Innisfree發聲明回應指，解釋到紙造的僅為瓶裝周圍的包裝，明白有關標籤或令消費者誤會，並為此致歉。Innisfree補充指，包裝上有教消費者如何回收，強調此包裝還是比一般膠瓶，少用51.8%塑膠材料。

【投資也可以救地球？ESG基金有哪些投資主題？ ：按此

不過，有消費者向《韓國先驅報》表示不滿意品牌的回應，認為公司可使用其他表達方式，例如「半塑」或「輕塑」，以防止誤解。

企業「漂綠」爭議不時發生，以麥當勞（McDonald's）為例，其於2019年承認新紙吸管無法回收後，也遭受到消費者的批評。近年愈來愈多企業關注環保議題，消費者及投資者均要注意，環保主題會否成為企業的營銷手法，以達至漂綠的效果。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？ 【按此】

欄名 : 綠色投資

相關文章

【ESG】企業環保不達標　隨時被列投資黑名單
2021/03/26
【ESG】企業環保不達標　隨時被列投資黑名單
【新疆棉花】ESG主題大熱　服飾業關注可持續發展無可厚非？
2021/03/26
【新疆棉花】ESG主題大熱　服飾業關注可持續發展無可厚非？
【新疆綿花】血汗工廠的教訓　ESG熱潮下服飾業難逃勞工權益責任
2021/03/29
【新疆綿花】血汗工廠的教訓　ESG熱潮下服飾業難逃勞工權益責任
【ESG】港府收緊公司查冊　李兆波：與ESG投資趨勢背道而馳
2021/04/07
【ESG】港府收緊公司查冊　李兆波：與ESG投資趨勢背道而馳
【ESG】不止重倉科技股　ESG基金或較少受板塊輪動影響？
2021/04/12
【ESG】不止重倉科技股　ESG基金或較少受板塊輪動影響？

最新專欄文章 更多

【ESG】調查：逾8成投資者認同ESG至關重要　半數港投資者料5年後投資組合全為可持續投資
今日
【ESG】調查：逾8成投資者認同ESG至關重要　半數港投資者料5年後投資組合全為可持續投資
【ESG】日本核廢水排放引爭議　水資源及食安主題基金　邊隻一年回報達59%
2021/04/15
【ESG】日本核廢水排放引爭議　水資源及食安主題基金　邊隻一年回報達59%
【ESG】不止重倉科技股　ESG基金或較少受板塊輪動影響？
2021/04/12
【ESG】不止重倉科技股　ESG基金或較少受板塊輪動影響？
【ESG】港府收緊公司查冊　李兆波：與ESG投資趨勢背道而馳
2021/04/07
【ESG】港府收緊公司查冊　李兆波：與ESG投資趨勢背道而馳
【ESG】何謂漂綠？3條問題教你避開漂綠基金
2021/04/06
【ESG】何謂漂綠？3條問題教你避開漂綠基金
ESG 美妝 品牌 南韓 麥當勞

下一篇文章

【ESG】調查：逾8成投資者認同ESG至關重要　半數港投資者料5年後投資組合全為可持續投資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版