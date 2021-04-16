【ESG】真漂綠假環保？南韓化粧品牌環保紙瓶竟暗藏膠樽

近年環球投資趨勢環境、社會及管治（ESG）促使不少企業以可持續原則發展。不過，消費者及投資者，亦要留意企業會否存在漂綠（Greenwashing）的意圖，即企業宣稱自身對環境的付出但實際上卻是反其道而行。南韓化粧品品牌Innisfree最近推出的環保系列以紙造瓶子作包裝，被消費者揭發剪開包裝後，裡面竟是膠瓶，質疑品牌有誤導消費者之嫌。

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環保紙瓶竟暗藏膠樽 引漂綠爭議

南韓化粧品品牌Innisfree推出「Hello. I 'm a Paper Bottle」（你好，我是紙造的瓶子）的精華潔面液產品，但有消費者買回去後剪開包裝，發現裹面竟是個膠瓶，質疑品牌誤導消費者，更認為品牌有意漂綠，事件引發了有關所謂綠色產品標籤的討論。

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Innisfree發聲明回應指，解釋到紙造的僅為瓶裝周圍的包裝，明白有關標籤或令消費者誤會，並為此致歉。Innisfree補充指，包裝上有教消費者如何回收，強調此包裝還是比一般膠瓶，少用51.8%塑膠材料。

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不過，有消費者向《韓國先驅報》表示不滿意品牌的回應，認為公司可使用其他表達方式，例如「半塑」或「輕塑」，以防止誤解。

企業「漂綠」爭議不時發生，以麥當勞（McDonald's）為例，其於2019年承認新紙吸管無法回收後，也遭受到消費者的批評。近年愈來愈多企業關注環保議題，消費者及投資者均要注意，環保主題會否成為企業的營銷手法，以達至漂綠的效果。

責任編輯：李瑩

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