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滾得囍身份證號碼有4字最高享5折　易賞錢會員專享百佳精選產品低至75折

精明消費 07:00 2021/04/19

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 滾得囍：身份證號碼有4字最高享5折

滾得囍宮廷火鍋4歲生日啦！由即日起至4月30日，食客身份證號碼有「4」字即享不同優惠：

  • 1個4字即享全單8折
  • 2個4字即享全單7折
  • 3個4字即享全單6折
  • 4個4字即享全單5折

需要注意的是，此優惠只適用於晚上6點後入座，並需2人或以上方可享用。食客在訂座前，需說明使用此優惠。入座前，亦需出示有效身份證。

地址：‪北角馬寶道33號馬寶學林116號舖（北角地鐵站A2出口）
營業時間：中午12上至晚上10時
訂座方法：致電2331 3838／Whatsapp 65576448

2. 百佳：易賞錢會員精選產品低至75折

由即日起至4月29日，易賞錢會員到百佳買指定產品即享低至75折優惠。貨品數量有限，售完即止。優惠適用於有售賣此貨品之香港百佳店舖（EMax九展店舖除外）、指定店舖及百佳網店。

百佳網店

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3. 珍煮丹：下午茶時段買飲品享高達8折

珍煮丹推出下午茶時段優惠！只要落單前出示指定帖文，即享不同優惠：

  • 2-4杯全單9折
  • 5-9杯全單85折
  • 10杯或以上全單8折

《珍煮Time》優惠時段：

  • 星期一至五：14:00-17:00
  • 星期六、日及公眾假期：12:00-15:00

分店一覽：

銅鑼灣店：銅鑼灣利園山道15號
葵芳店：葵芳葵涌廣場3樓302B鋪
荃灣店：荃灣荃興徑10-18號富榮大廈地下3號鋪
 

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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