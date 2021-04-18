▲ 【好去處】南區一日遊！坐舢舨遊避風塘兼嘆南歐美食

周末想來個本地一日遊，南區或許是不錯選擇！除了新冒起的黃竹坑蘇豪區，要懷舊的可選乘鴨脷洲與香港仔的舢舨街渡，既是區內居民便捷的交通工具，遊客也可藉此路綫輰遊避風塘，充滿地區特色。

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香港仔以漁村風味及海鮮等聞名，至今仍有幾百戶漁民居住，過着傳統水上人的生活。往來鴨脷洲與香港仔的舢舨街渡已有70年歷史，行程只需數分鐘，船費2.5元，沿途聽着舢舨摩打「卜卜」作響、在涼風吹拂下欣賞漁村風光，漁船上晾曬着蝦乾和鹹魚等，是絕妙的打卡位！

此外，香港仔海濱公園附近的懷舊艇仔粉，也值得一試。昔日舢舨流行賣艇仔粉，由河粉配燒味，伴以熱騰騰的鮮魚湯，風味十足！

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若想大快朵頤吃大餐，亦可到鴨脷洲大街逛逛。各類小店食肆選擇多，有串燒店、咖啡店，也有小食糖水舖。不能錯過的當然是海鮮小炒，市政大樓2樓及街舖有幾家著名小店，賣的海鮮都是街外少見，嘴刁之人不妨來此尋寶，一定有驚喜；也可先在街市購買海鮮，請食肆炮製。

黃竹坑南歐美食

若不吃海鮮，大可到黃竹坑新冒起的蘇豪區。港鐵南港島綫往來黃竹坑與金鐘只需9分鐘，令原來的工業區，搖身一變成商業區，同時充滿文化藝術特色，玻璃幕牆的甲級商廈，帶動高級食肆、餐館，酒吧進駐。想找特色餐廳享受歐洲風情，香葉道一帶開設了不少西餐廳和扒房。工廠區一帶，有意大利風格咖啡館，也有充滿非洲風情的餐廳，空間寬敞兼享無敵海景，寫意悠閒！

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恬靜藝術工作室

南區被群山環抱，多天然美景。由南朗山、奇力山和班納山築成的天然屏障，這些的山脈都是綠油油的，一如陶淵明名句──悠然見南山！區內畫廊和藝術家工作室亦如雨後春筍，有陶藝Workshop可以學習陶藝基本功，還有水彩畫家工作室。

作者：李越樺

責任編輯：郭秀芳

（節錄）

【原文：地道美食串連新舊文化 重新發現南區（收費文章）】

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