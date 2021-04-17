連續4年全球第一　外派員租屋最貴城市係邊個？

雖然不少城市的租金受疫情影響有所下調，據人力資源顧問機構ECA International的最新調查公布，香港仍然連續第4年，成為全球外派員工住房租金最昂貴的城市。在港租住一間無家具、中檔3房寓所，平均月租約為10,769美元（約8.36萬港元），較去年下跌約5%。

【超市貨品疫市加價 呢類食品加幅達19.9%！：按此】

該機構調查外派員工租用住房的租金時，發現受新冠肺炎影響，外派員工入住高檔地區的住房需求有所減弱，加上疫情嚴重限制海外員工外派至香港、社會政治壓力持續影響本港經濟，令市場對本地高級住房的需求大幅降低，住房平均租金相比之前已有下降。

■駐港外派員工住房平均房租■





▼ 點擊圖片放大

泰越兩國租金跌

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，香港的租金水平仍遠高於亞洲區其他城市及紐約，繼續高踞榜首。至於亞洲區內不少地方的租金均出現下跌，尤以非常依賴海外旅客及外來居民的地方，例如泰國及越南。

然而，今年有亞洲城市住房租金不跌反升。今年所有台灣城市的排名有所上升，升幅以台北最顯著。外派員工租金最昂貴的10大亞洲城市中，台北排名第9位，是全球外派員工住房租金最昂貴城市第29位。

關禮廉表示，台灣是今年亞太區內住房租金錄得明顯升幅的少數地方之一，現時台北的每月平均住房租金為4,101美元，較去年上升超過5%。

【打工仔留意 拒絕升職都要有諗過度過 唔好亂衝！：按此】

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文︰ 外派員租屋最貴城市 港連續4年全球居首】

＝＝＝＝＝

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】