市場波動心驚驚？　長期持有才是投資穩贏不二法門！

讀者李先生今年35歲，在2019年初，把大部分的現金投入股市。李先生原本在旅行社帶團，因上年旅遊業全面停工，於上年4月退出部分投資應付日常開支。現在暫時有一份較穩定的工作，加上之前退出的資金，還可以暫時維持生活。而當初2019年的投資已經升至買入的價位，但近期股市比較波動，是否應該先退出股市，等待時機再次進入。

投資目標才是重點

相信很多人在面對市場波動，都會跟李先生一樣，有相同的疑問。其實我們做投資，都是希望善用有限資源達到財富增值，實現一些人生目標，你可以評估達成目標所需的回報率，分散投資到全球不同類別的資產。雖然分散投資會拉低整體回報率，但切記我們是在投資而非投機。雖然分散投資後，資產價值同樣會有波動，但只要堅持長期持有資產（最少為3至5年），要達成目標，往往都是我們能把握的。



所以找到有質素的投資目標，再長期持有是投資穩贏的一個不二法門。假設李先生本是以長期投資為目的，但突然其來一波疫情。由於出現現金流問題，李先生在股市跌至接近谷底時退出部分投資，本金必然處於虧損，這就是投資看似容易退出，但退出時機是要需要被等待。

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應急錢預留好重要

因投資沒有想像中的自由，我們便要防止突然離場的情況。李先生志在快速達到財富增值，但他從未想及會停工，更沒有關注應急錢的重要性。應急錢的角色在保護你的生活同時，也在保護你的投資。這一般是以現金為主，流動性較強，當遇上突發事件時，可快速應付停薪或額外開支，如裁員或生病。



可是應急錢會面對貶值的問題，我們要用較低的價錢，把疾病、意外及死亡所造成的大額財務風險轉嫁保險公司，並把多餘的現金轉放投資區域，使有限的資金，發揮最大效益。所以李先生現在應該退出部分資金來建立一個最少夠用3至6個月的應急基金池，防止失業等斷流的問題再次發生。至於是否全部退出，他需要的是重新檢視當初配置該投資的目的及該投資是否值得長期持有後再作決定。

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投資是理財規劃最重要的一環，但理財規劃中的投資不是賭博，而是有規劃和有把握地達成人生目標。其實經濟困境並不是問題，問題是你有沒有把困境放入自己的理財規劃的計劃內，達至真正財富增值。

（節錄）

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