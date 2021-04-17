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胃癌初期無病徵　中醫師教你護胃防癌

個人增值 19:00 2021/04/17

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但港人日常生活緊張，往往會忽略胃部健康。不時聽到朋友及同事容易有胃氣脹、胃抽筋及胃酸倒流等問題，可見胃病相當普遍。不過人人聞癌色變，而胃癌初期沒有病徵，更易令人防不勝防。註冊中醫師許懿清認為，胃部健康與個人生活起居作息、飲食習慣及精神狀態息息相關，繁忙的都市人可參考以下建議，了解如何護理胃部。

胃癌成因有幾種，有先天遺傳性，或是受幽門螺旋桿菌感染，經常吃加工鹽醃食物甚至滾燙的食物，長期出現胃潰瘍，亦有機會導致胃癌。許醫師指出除了本身胃部較弱的人士外，工作壓力大、少喝水、繁忙得容易食無定時及吃飯時狼吞虎嚥，對胃部的傷害很大。有些人常吃冷食凍飲、跳過早餐午餐、過飢過飽的人，胃部功能也會較差。

不宜過飢或過飽

許醫師補充：「任何體質的人也會有機會患胃病，要留意的反而是個人情緒。多愁善感或容易暴躁忟憎，不論是亢奮或抑鬱，也會影響肝臟功能。肝主調達，調暢氣機及疏洩，如果肝功能受抑制，肝氣鬱結不舒，造成氣機逆亂，肝氣就會犯胃滯腹，導致胃部不適。」同樣地，我們常說脾胃，脾臟及胃部兩者在體內互相配合協調。脾臟主力消化系統，吸收食物營養。如果常吃生冷食物及凍飲，會增加濕重引致脾虛，吸收能力弱化，令身體變差。

在中醫角度，許醫師建議可用少食多餐來養胃。每餐只吃7至8成飽，不加重脾胃負擔。「要記得常帶三分飢是養生之道，不能過飢過飽。五穀中的小米及稻米，煮食白飯及粥水，特別適合我們南方人養胃。經過一整晚，早上胃酸濃度特別高，吃飯有益不傷胃。小麥製的麵食及麵包，反而容易導致消化不良。」

【患胃癌可毫無病徵　邊4種人是高危一族？：按此

首戒冰凍飲料

要養胃，飲食上也有一系列宜忌。許醫師推介大棗、淮山、雲苓、白朮及甘草都對胃部有益，煲湯時可以加入少許。建議每天早上必定要吃早餐，晚上則不宜過飽。飯後兩小時後才做運動，少喝冰水冷飲。汽水啤酒等碳酸飲料，易傷及胃黏膜，咖啡也不能空肚喝，過濃的港式奶茶亦影響消化。

胃寒氣虛的人，炒菜時不妨加幾片薑，難消化的食材如糯米、花膠等不要吃過量，寒涼食品如龜苓膏等就少吃為妙了，綠茶及抹茶亦不能常飲，水果方面少吃西瓜、梨及山竹。胃熱的人，少吃辛辣、煎炸及火鍋等食物，荔枝、龍眼等熱氣水果也宜淺嘗。

她介紹了一款三米粥食療，用3種米煲成，適合大部分人食用，連孕婦也適用，用來作早餐、或是胃痛時代替主餐也可。粥底可煲至綿身一點，更加容易吸收。所有材料洗淨加水，煲至米爛即可，可按口味加入小量鹽或糖。此粥性平，對養胃有一定功效。

三米粥

材料：
小米 30克
白米 30克
糯米 20克
陳皮 小量
連皮生薑 兩片
大棗 5粒
水 適量

【夏日嘆鳳梨　3類人要小心：按此

 

作者：張頌婷

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文︰ 都市人壞習慣易胃痛 中醫教養胃從飲食入手】

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