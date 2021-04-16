【ESG】調查：逾8成投資者認同ESG至關重要　半數港投資者料5年後投資組合全為可持續投資

環境、社會及管冶（ESG）投資日益受關注，滙豐投資管理調查顯示，香港、內地及新加坡的受訪者均認為，疫情提高其對ESG考慮因素的意識，同時促使其重新評估投資方式。當中84%香港受訪者認為ESG為管理其投資的關鍵所在，另有半數投資者料5年後投資組合全為可持續投資組成。

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逾8成投資者認同ESG至關重要

調查由滙豐投資管理委託於2021年1月和2月在香港、中國內地、新加坡和英國進行，每一個市場均有250名投資者（120名可投資資產為25萬至50萬美元；80名可投資資產為50萬至100萬美元；50名可投資資產為100萬美元以上），及100名平均管理資產在1億至5億美元的投資顧問參與該調查。研究目的為了解富裕階層、高淨值投資者及投資顧問對可持續投資所持的看法。

在3個亞洲市場中，84%的受訪投資者認為可持續發展、環境和道德議題為管理其投資的關鍵所在，香港（84%）、中國內地（89%）和新加坡（80%）。約65%的投資者表示，不希望因應ESG議題而蒙受投資損失，以內地投資者對此最為關注（69%）。

雖然投資者認同ESG因素的重要性，但只有四分之一的投資者明確將ESG因素納入其中，香港（25%）、新加坡（26%）、中國內地（27%），相比下，英國比例較高（33%）。

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半數投資者料5年後投資組合全為可持續投資

展望將來，半數受訪亞洲投資者相信，未來3至5年的投資組合將100%由可持續投資組成，香港（51%）、新加坡（26%）、中國內地（27%）。至於可促進未來ESG投資的因素，則包括可平衡風險和回報目標的產品、更多不同種類的ESG投資工具和策略、政府鼓勵措施，以及更多關於投資表現和ESG議題的資訊。

調查亦顯示，主動管理的可持續投資產品為投資者及投資顧問的首選。其中，多元資產投資最受香港（53%）及新加坡投資者（49%）追捧，中國內地投資者則偏好透過主題性基金（50%）。

滙豐投資管理亞太區行政總裁巴培卓（Pedro Bastos）表示，雖然公眾對ESG議題的認識有所加深，但調查顯示，投資者在可持續投資議題上的意向和行動存有重大差距。

責任編輯：李瑩

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