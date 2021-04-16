金融海嘯帳面大蝕10萬元　黃嘉樂買騰訊股票全因課金經歷？（立即收看）

已屆不惑之年的黃嘉樂，由於外貌比實際年齡年輕，多年來飾演不少細佬角色，更被網民封為「御用細佬」。演藝圈收入向來不穩定，他一早學會透過投資股票為資產增值。講到最驚險的投資經歷，是曾於金融海嘯期間帳面大蝕10萬元，幸好最終仍能平手離場。

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「白痴理論」參考大行目標價再打折

由於身邊不少成功長輩都是以股票起家，黃嘉樂自小已經明白投資的重要性。「唔叻都唔緊要，但你唔可以完全不投資。」剛出社會工作時，十多二十歲的年紀，由於收入不多，黃嘉樂昐透過買賣股票增加收入。不過，理想與現實存在不少距離，黃嘉樂初時亦交了不少學費，但他沒有因而氣餒，反而加緊學習投資知識，更透過投資窩輪獲利。

雖然黃嘉樂有多年投資股票的經驗，但是他坦言自己都是靠閱讀財經新聞汲取投資知識。如果有心儀的股票，他是如何決定入市時機。他笑稱自己有一個「白痴理論」，他會參考投資銀行的目標價，並將價錢打8折，當看到價位合適便伺機入市。

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買反向ETF對冲投資風險

黃嘉樂年輕時愛炒即日鮮，利用股價波動賺快錢。不過，隨着人生踏入不同階段，他近年投資態度漸趨保守，更會對冲投資風險。恒指早前升至30500點時，他買入南方東英恒生指數每日反向（-2X）產品 （07500） ，他亦不諱言自己某程度上較為貪心，故選了2倍的反向ETF，而非1倍的。他表示，若現時想長期持有某隻股票，又不想損失時間值就會選擇這樣做。

提及最慘痛的投資經歷，黃嘉樂表示金融海嘯帳面虧損多達10萬元，幸好當時是用閒置資金投資，最後等到平手離場。

黃嘉樂多次提到騰訊 （00700） ，為甚麼會對騰訊情有獨鍾？他指騰訊是第一隻投資獲利較多的股票，他在30多元買入，及後升至80多元時沽出。至於當時選中騰訊的原因：「是因為我自己都有課金買遊戲中的物品。我不是不理性、要課金到自己很厲害的那種人，但我也會課金。」而他更聽聞沉迷打機的人一個月課金近6至7千元，因此認為騰訊有一定保證。

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曾對沒有實力股票有所留戀

黃嘉樂起初曾聽信朋友意見買股票，之後靠個人自學研究有業績及實務的股票。他曾於大概3元價位買入中國軟件國際 （00354） ，今年股價曾高見11.28元。由於該股票主要股東是華為，而當時發生華為事件，令股價跌到低位，但黃嘉樂覺得它業務正常，有不少大客，亦有區塊鏈概念，股價亦隨後亦升至其目標價位。

黃嘉樂分析股票說得頭頭是道，定必下過一番苦功，而非靠運或撞彩。由於近年投資以穩陣為主，他亦有買入高息股收息。而中國飛機租賃 （01848） 近2年股息率高達7至8厘，股息率高亦吸引了黃嘉樂買入該股。不過，該公司主要業務是買入飛機，再租借給航空公司，過去一年受疫情影響，航空業務大受影響。預期業務大受影響，黃嘉樂看到股價在業績公布前被炒高，即使高息，亦忍痛沽出股票，該股稍後亦發盈警。

不過，他亦曾經對一些沒有實力的股票有過留戀，結果「返唔到家鄉」。他解釋自己沒有及時止蝕，原因是投入成本不高，故虧蝕的影響較少。同時他亦提到，如果投入成本高，則必須嚴守止蝕原則，否則會損失時間值。

場地：Framework Studio

記者：曹佩鈞